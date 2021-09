Ewa Farna rozstaje się zawodowo z mężem. Martin Chobot skomentował

Ewa Farna i Martin Chobot są w szczęśliwym związku od ponad 10 lat, 4 lata temu w tajemnicy przed mediami wzięli ślub. W 2019 roku natomiast przyszedł na świat ich syn - Artur.

Tworzyli parę nie tylko prywatnie, ale także zawodowo - Chobot był gitarzystą w koncertowym zespole żony.



Teraz jednak mężczyzna poinformował, że po 12 latach ich drogi zawodowe się rozchodzą. Wyjaśnił to za pośrednictwem profilu żony, gdzie pojawił się post z ich wspólnym zdjęciem. "Ponieważ mój Martin nie ma kont na social mediach, zostawiam tu parę słów od niego dla fanów" - wytłumaczyła Farna.



"Po długim rozważaniu zdecydowałem, że z końcem roku zakończę swoją działalność w zespole. Czuję, że przez te 12 lat dałem zespołowi, co potrafiłem, a on mi to, co najważniejsze - rodzinę. Gdzieś po drodze trochę zagubiłem radość z koncertowania, a uważam, że ważne jest ją znów w sobie odnaleźć, żeby móc szczerze cieszyć się byciem na scenie. Bardzo dziękuję wszystkim za możliwość grania w zespole oraz za Waszą przychylność" - można przeczytać w oświadczeniu.



"Za siebie dodaję, że decyzja męża nie zmienia faktu, że będziemy się nadal trzymać razem. Dziękuję za przepiękne wspólne lata na scenie, Kochanie" - dodała Farna.



