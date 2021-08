"Oryginalny klip w symboliczny sposób pokazuje nasze wyzwania i problemy-nadmierną konsumpcję, przebodźcowanie informacjami, uzależnienie od zewnętrznego oceniania nas, presję na bycie idealnym" - czytamy w zapowiedzi.

"Uważam, że często bardziej definiują nas rzeczy, propozycje, zachowania, którym mówimy nie, niż te z którymi się zgadzamy. To, czego nie wybieramy, jest często niewidoczne, a tyle o nas świadczy. Nauczyć się mówić 'nie' jest ogromnie ważne, by nasze 'tak' mogło faktycznie coś znaczyć.



Myślę, że to też ważne dla naszej równowagi psychicznej i dla umiejętności pozostania autentycznym. W teledysku w artystyczny sposób pokazane są nasze uwikłania - czy damy im kres, jest teraz naszym wyborem. Pojawiam się między innymi w roli Ewy z raju, która tym razem mówi 'nie' pokusie, złu. To jest symbolem tego przesłania.



Odmówiłam sesji w Playboyu, nie zostałam twarzą sieci fastfoodów, nie wciągnął mnie świat używek... Jest ogrom rzeczy, którym mówię 'nie' - dla życia zgodnego z moim systemem wartości, by moc popatrzeć sobie w oczy, by być dumną z tego, że prowadzę życie na własnych zasadach. Dla siebie warto mówić 'nie', dla spokoju duszy. I to wcale nie znaczy, że musimy to robić brzydko czy z pogardą" - komentuje Farna.



Pierwszym singlem z nadchodzącego wydawnictwa było "Ciało", poruszające tematykę ciałopozytywności. Utwór został znakomicie przyjęty przez słuchaczy, a klip odbił się bardzo szerokim echem w mediach, na nowo prowokując dyskusję o tak istotnym zagadnieniu.

"No nie" to kolejny manifest Ewy Farnej, dotykający nie mniej ważnego zagadnienia - postawienia siebie na pierwszym miejscu. Utwór powstał w czesko-polsko-szwajcarskim teamie - z Tomem Oehlerem, Marcelem Prochazkou i Karolem Wróblewskim.