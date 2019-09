Ewa Farna pokazała, jak mieszka. Własna studnia, pomidory i kompost [INSTAGRAM]

Coraz więcej gwiazd stara się dbać o środowisko - w jednym z najnowszych postów Ewa Farna pokazała, jak mieszka.

Ewa Farna stara się dbać o środowisko /Wojciech Stróżyk / Reporter

Ewa Farna niedawno udostępniła post Dody o płonącej puszczy w Amazonii.

W kolejnym wpisie na Instagramie pokazała zdjęcie ze swojego domu, pokazujące, jak sama dba o przyrodę i środowisko.

"To ostatnio duzy temat (ocieplanie planety, susza, plonace lasy, duze emisje itp) , a mysle, ze nalezy do tych waznych... Jestem na kilometry daleko od bycia bezbledna, ale zawsze powtarzam, ze jakby kazdy z nas zrobil przynajmniej cos, to moze sie okazac, ze to razem daje calkiem duzo! To nasze pomidory- mamy troche warzyw w ogrodku, zamontowalismy duzy pojemnik z pompa na wode deszczowa, by ja wykorzystywac w mozliwych przypadkach zamiast pitnej wody" - napisała wokalistka (pisownia oryginalna).

"W domu sporo ograniczylismy mieso a kiedy juz je gotuje, to lubie wiedziec co i od kogo, dlatego wspieram lokalnych rolnikow. Mamy wlasna wode w studni, wiec nie musze kupowac co tydzien ogrom plastikowych opakowan. Mamy kompost a segregacja smieci jest dla nas rzecza podstawowa" - dodaje.

Farna podkreśla, że stara się dbać na tyle, ile jest realne w jej siłach.

