Ewa Farna to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce, a także w Czechach. To tam pojawiła się na scenie jeszcze wcześniej niż w Polsce - miała wówczas 12 lat. Jej album "Měls mě vůbec rád" (2006) prędko stał się platynowy.

W Polsce stała się rozpoznawalna niedługo później za sprawą udziału w programie "Szansa na sukces", gdzie zaśpiewała piosenkę "Za młodzi za starzy" Ryszarda Rynkowskiego. Zwyciężyła, a jej kariera niemal z miejsca nabrała rozpędu. Dotąd na koncie ma pięć płyt po czesku i sześć krążków po polsku.

Wokalistka ma wierne grono fanów w obu krajach, więc w miarę cyklicznie stara się przekazywać im aktualizacje na temat tego, co aktualnie robi. Pomagają jej w tym media społecznościowe - tam jest z nimi w niemal ciągłym kontakcie.

Na nowej fotografii zaprezentowała się witając 2024 rok. Gwiazda zapozowała w ciemnych spodniach z wysokim stanem, ciemnym topie i skórzanej kurtce z łańcuchami. Swoje włosy związała w wysokiego kucyka, a na nosie możemy zaobserwować cienkie okulary ze srebrnymi oprawkami.

Uwagę miłośników gwiazdy przykuło coś innego - na prezentowanym zdjęciu widać, że Ewa Farna w ostatnim czasie mocno schudła. Korzystając z okazji obsypali ją miłymi słowami. "Petarda"; "O kurczę! Nie poznałam cię!"; "Ale kozak figura!"; "Girl, cóż za glow up! Wyglądasz przepięknie!"; "Kocur! Taka zmiana wymaga samodyscypliny" - piszą w sekcji komentarzy.

Zdjęcie mocno rozniosło się po sieci i zebrało dotąd ponad 21 tysięcy polubień.

Kim jest Ewa Farna?

Ewa Farna przyszła na świat 12 sierpnia 1993 roku w czeskim Trzyńcu. Od najmłodszych lat związana była z muzyką. Jako nastolatka została dostrzeżona przez Leszka Wronkę, który do 2016 roku był jej menedżerem.

Polskiej publiczności dała poznać się dzięki swojemu brawurowemu występowi w "Szansie na sukces", który zapewnił jej zwycięstwo. Farna pojawiła się w programie w 2006 roku i miała wtedy 12 lat.

Na naszym rynku debiutowała w 2007 roku płytą "Sam na sam", a obecnie ma na swoim koncie sześć albumów studyjnych w polskiej wersji - ostatni z nich to "Umami" z 2022 r. Status przebojów zdobyły takie piosenki jak "Cicho", "Ewakuacja", "Znak", "Nie przegap", "Tu", "Na ostrzu" i "Wszystko albo nic".



W 2016 roku wokalistka świętowała 10 lat na czeskiej scenie muzycznej. Rok później obchodziła podobny jubileusz w Polsce. Z tej okazji w Sopocie odbył się specjalny koncert pt. "Od 10 lat nie jest CICHO" (w ramach Polsat SuperHit Festiwal).



Przez ostatnie lata Farna przeszła nie tylko ogromną metamorfozę wizerunkową, ale i muzyczną. Wokalistka prowadziła audycję "To lubię" w stacji RMF FM, była jurorką w telewizyjnych programach "SuperStar" (2012-13), "X Factor" (2013) oraz trenerką w "Bitwie na głosy" (2012). W Polsacie oceniała śpiewających uczestników w "Idolu" (2017) i "Śpiewajmy razem. All Together Now" (2018).

Prywatnie Farna jest żoną Martina Chobota - gitarzysty z jej zespołu. Para pobrała się w tajemnicy we wrześniu 2017 roku. Cztery lata później z mężem rozstała się na stopie zawodowej.

Mieszkająca na stałe w Pradze para ma dwójkę dzieci: syna Artura (ur. 2019) i córkę Ellę (ur. 2022).