Eurowizja Junior 2021: Sara Egwu-James z "The Voice Kids" kolejną finalistką

W skład jury trzeciego odcinka "Szansy na sukces: Eurowizja Junior 2021" weszli: Ala Tracz, Ray Wilson i Paolo Cozza. Uczestnicy zmierzyli się z piosenkami Céline Dion oraz zespołu ABBA.

W konkursie wzięli udział: Julia Bieniek ("Dancing Queen"), Natalia Smaś ("My Heart Will Go On"), Kornelia Wodka ("A new day has come"), Lena Mrówczyńska ("The Winner Takes It All"), Sara Egwu-James ("That's the way it is"), Michelle Bednarowska ("Waterloo") oraz Martyna Kaczmarek ("Mamma Mia").

W pierwszym odcinku zwyciężczynią została Marysia Stachera. "Przede wszystkim ujęłaś nasze serca tą lekkością i radością śpiewania" - komentowała werdykt Cleo. W drugim odcinku zwyciężył Miłosz Świetlik, który brawurowo wykonał "Meluzynę" Małgorzaty Ostrowskiej.

Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021. Zasady

Polski reprezentant podobnie jak w ubiegłych latach zostanie wyłoniony w telewizyjnym programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Od 5 września na antenie TVP2 zostaną pokazane cztery odcinki - trzy nagrane wcześniej półfinały (w każdym z nich występuje siedmiu uczestników) oraz finał na żywo (26 września).

Eurowizja Junior 2021 - prowadzący i jurorzy

Polskie preselekcje prowadzi Marek Sierocki, który w kwietniu w trybie awaryjnym zastąpił Artura Orzecha. Muzyczny dziennikarz i prezenter związany jest z "Teleexpressem", a od 2020 r. sprawuje funkcję dyrektora artystycznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku był jednym z komentatorów "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie.

W skład jury "Szansy na sukces" weszli: Cleo (reprezentantka Polski na Eurowizję 2014, jurorka "The Voice Kids"), Misha Kostrzewski (tancerz i juror programu "You Can Dance") i Marianna Józefina Piątkowska (uczestniczka "Szansy na sukces" w 2019 roku, rzeczniczka polskiego jury na Eurowizji Junior 2019 i 2020), Ida Nowakowska (współprowadząca Eurowizji Junior 2019 i 2020), Viki Gabor (zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019), Maryla Rodowicz (jurorka kilku polskich preselekcji do dorosłej Eurowizji, nowa trenerka "The Voice of Poland") oraz Ala Tracz (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020) i Ray Wilson (mieszkający w Polsce wokalista i gitarzysta, znany m.in. z grupy Genesis).



Polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2021 wybierze komisja powołana przez organizatora, a także widzowie w głosowaniu SMS. W przypadku remisu decydujące są głosy jury. W finałowym odcinku uczestnicy zaśpiewają m.in. oryginalne piosenki przygotowane na Eurowizję Junior.



Sara Egwu-James - kim jest?

Sara Egwu-James rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewem sześć lat temu, kiedy wygrała pierwszy w życiu konkurs wokalny. Od tamtej pory nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Talent wokalny szlifuje w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach, gdzie uczęszcza też do Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK.



Podczas przesłuchań w ciemno w czwartej edycji "The Voice Kids" wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato. "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo. "Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.



Sara pod skrzydłami Tomsona i Barona z grupy Afromental była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.