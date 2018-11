Eurowizja Junior 2018: Kim jest Roksana Węgiel? [WIEK, INSTAGRAM, PIOSENKI]

Już blisko 300 tys. fanów na Instagramie zgromadziła Roksana Węgiel, która w niedzielę (25 listopada) zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018.

Roksana Węgiel po zwycięstwie w Eurowizji Junior 2018 /Viktor Tolochko/SPUTNIK Russia / East News

Tegoroczny konkurs Eurowizji dla Dzieci (Eurowizja Junior) odbył się w niedzielę 25 listopada w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw.

Reklama

Reprezentująca Polskę Roksana Węgiel, laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids", z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. To pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

O końcowej klasyfikacji decydowały głosy profesjonalnego jury (każdy kraj reprezentują trzy osoby z muzycznej branży oraz dwójka dzieci - z Polski byli to Saszan, Damian Ukeje, Majka Jeżowska oraz dwie uczestniczki ostatniej edycji "The Voice Kids": Zuzanna Janik i Milena Grigorian) oraz wyniki głosowania w internecie na oficjalnej stronie konkursu.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Autor zdjęcia: EPA/TATYANA ZENKOVICH Źródło: PAP 9

W głosowaniu jury Polka zajęła 7. miejsce, jednak dzięki punktom od publiczności Roksana Węgiel awansowała na sam szczyt.

Zdjęcie Wyniki końcowe Eurowizji dla Dzieci 2018 /

Urodzona 11 stycznia 2005 r. Roksana Węgiel została wybrana na polską reprezentantkę przez TVP - w tym roku telewizja zrezygnowała z krajowych preselekcji. Decyzję teraz mocno chwali prezes TVP Jacek Kurski.

W Mińsku na scenie wokalistce towarzyszyły Ada Gutkowska, Antonina Zając, Maja Śmidowicz, Aleksandra Osińska i Matylda Kucharska. Za choreografię odpowiadają Tomasz Barański znany z "Tańca z gwiazdami" oraz finalistka "You Can Dance" Paulina Przestrzelska.

Wideo Roksana Węgiel - Anyone I Want To Be - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2018

Sprawdź słowa piosenki "Anyone I Want To Be" w serwisie Teksciory.pl

Szersza publiczność poznała 13-letnią mieszkankę Jasła na początku tego roku, gdy młoda wokalistka pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę, która zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce.

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Już po pierwszych słowach piosenki swoje fotele obrócili Dawid Kwiatkowski oraz Baron z Tomsonem. Błyskawicznie w ich ślady poszła Edyta Górniak - przekonanie do siebie wszystkich trenerów zajęło 12-latce raptem 24 sekundy!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w "The Voice Kids" TVP

Walka o Roksanę była zacięta, a Dawid Kwiatkowski (który z wrażenia aż padł na podłogę) już wtedy przewidywał, że wokalistka dojdzie do finału. Górniak zaproponowała dziewczynce wspólne wykonanie przeboju "Aleją gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej. Ten duet sprawił, że Roksana ostatecznie dołączyła do drużyny Edyty.

W kolejnym etapie (bitwy) zaśpiewała "Wrecking Ball" Miley Cyrys i bez problemów awansowała do finału.

Tam rozpoczęła od "Purple Rain" Prince'a, a następnie "To nie ja" swojej trenerki i mentorki oraz autorski singel "Żyj". Decyzją widzów TVP to właśnie Roksana została pierwszą laureatką "The Voice Kids". W nagrodę otrzymała 40 tys. zł i kontrakt płytowy.

"Odwołajcie ekipę sprzątającą, bo Roksana pozamiatała!" - skomentował jej występ Baron.

Wideo Roksana Węgiel – „Żyj” – Finał – The Voice Kids Poland

Po ogłoszeniu wyników Roksana jeszcze raz miała zaśpiewać piosenkę "Żyj", ale ze wzruszenia zalała się łzami. Na ratunek pospieszyła jej Edyta Górniak, która także nie mogła ukryć emocji.



Młoda mieszkanka Jasła (internauci przypominają, że z tego miasta pochodzi także Michał Szpak, obecny trener "dorosłego" "The Voice of Poland") poza śpiewaniem uprawia akrobatykę i taniec towarzyski, należy do hiphopowej grupy R-Revolution oraz trenuje judo.

Po programie laureatka "The Voice Kids" zaprezentowała dwa single - "Żyj" (ponad 8,8 mln odsłon) i "Obiecuję" (ponad 3,1 mln). Młoda wokalistka cały czas pracuje nad debiutancką płytą.

Clip Roksana Węgiel Żyj

Sprawdź tekst piosenki "Żyj" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Roksana Węgiel Obiecuję

Sprawdź tekst piosenki "Obiecuję" w serwisie Teksciory.pl!

Na początku października Węgiel w duecie z Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" promującą film "Hotel Transylwania 3".

Clip Edyta Górniak Zatrzymać chwilę (Hotel Transylwania 3) - & Roksana Węgiel

Sprawdź tekst piosenki "Zatrzymać chwilę" w serwisie Teksciory.pl!

Eurowizyjny utwór "Anyone I Want To Be" (wykonywany w dwóch językach - polskim i angielskim) w ciągu dwóch tygodni od premiery zdobył ponad 2,4 mln odsłon.

Clip Roksana Węgiel Anyone I Want To Be

Popularność Roksany Węgiel w mediach społecznościowych lawinowo rośnie - obecnie na Instagramie obserwuje ją już ponad 290 tys. fanów.