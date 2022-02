Grupę The Rasmus tworzyło czterech muzyków z Helsinek: Lauri Ylönen (wokalista i autor tekstów), Pauli Rantasalmi (gitarzysta), Eero Heinonen (basista) i Aki Markus Hakala (perkusista).



Największy rozgłos dał zespołowi dopiero piąty krążek, pt. "Dead Letters", który w Polsce ukazał się w sierpniu 2003 roku. Płyta zawierała 10 kompozycji utrzymanych w typowym dla zespołu klimacie - melodyjnego, nastrojowego, trochę melancholijnego rocka z mocnym podkładem gitarowym i silnym wokalem.

Pierwszym singlem promującym album był "In the Shadows", który szybko okazał się wielkim hitem i do dziś jest największym przebojem zespołu.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Rasmus In The Shadows

Powodzeniem cieszyły się także utwory "First Day Of My Life" i "Guilty". W sumie płyta rozeszła się w nakładzie ponad 1,5 miliona egzemplarzy, przynoszą grupie liczne nagrody.

Grupa zasłynęła także ze względu na charakterystyczny styl wokalisty Lauri Ylönena, który mocno się malował oraz wczepiał krucze pióra we włosy. Muzyk szybko stał się idolem nastolatków w Polsce i na całym świecie.

"Kiedy byłem młody, nosiłem zielone lub żółte włosy, ostry makijaż itp. W szkole nie wszyscy umieli to zaakceptować. Uważali mnie za świra, nie chcieli się ze mną zadawać" - opowiadał po latach Lauri.

Zespół wystąpił kilka razy w Polsce, w Warszawskim Klubie Stodoła 22 listopada 2005 roku, oraz 21 lutego 2009, wystąpił także 6 maja 2010 roku w Lublinie na placu Zamkowym podczas Dni Kultury Studenckiej. Grupa wróciła do naszego kraju w 2018 roku.

The Rasmus jadą na Eurowizję. Posłuchaj piosenki "Jezebel"

The Rasmus jakiś czas temu poinformowali na swoim Instagramie, że wracają z nową piosenką, pt. "Jezebel", którą Lauri napisał wspólnie z Desmond Child.



"'Jezebel' to hołd dla silnych współczesnych kobiet, które panują nad swoim ciałem, nad swoją zmysłowością i seksualnością i które walczą o równe prawa" - mówi o piosence Lauri Ylönen.



Piosenka ukazała się w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku.

Clip The Rasmus Jezebel

The Rasmus o udział w Eurowizji rywalizowali z czterema innymi artystami podczas Uuden Musiikin Kilpailu 2022, konkursu, który wyłoni reprezentanta.

UMK (Uuden Musiikin Kilpailu) odbył się 26 lutego 2022 roku.



"Dziękujemy za wybranie nas! Turynie, nadciągamy!" - napisali muzycy na swoim Instagramie.

Instagram Post