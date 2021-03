Eurowizja 2021: Roxen wybrana po raz drugi. Zobacz teledysk "Amnesia"

Posługująca się pseudonimem Roxen rumuńska wokalistka po raz drugi została wybrana reprezentantką swojego kraju na Konkurs Piosenki Eurowizji. 21-latka właśnie wypuściła teledysk "Amnesia".

Roxen została rezprezentantką Rumunii na Eurowizję 2021 /Bogdan Petrice /Warner Music Poland

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów.

Spośród 41 państw, 25 zamierza wysłać tych samych przedstawicieli. Jednym z nich jest Rumunia, która po raz drugi - głosami 9-osobowego jury - wybrała Roxen. Pod tym pseudonimem kryje się 21-letnia wokalistka Laris Roxana Giurgiu.

W 2020 r. miała wystąpić z piosenką "Alcohol You". Na tegoroczny konkurs pojedzie z utworem "Amnesia", inspirowanym wewnętrznymi walkami i osobistymi zmaganiami.

Przy piosence "Amnesia" Roxen wsparł Viky Red, producent, który pomagał jej przy "Alcohol You". Współautorką utworu jest natomiast Ira.

"Ubiegły rok przypominał rollercoaster. Z jednej strony wiele niesamowitych chwil, z drugiej trudne momenty. Energię czerpałam ze wspaniałych projektów, w które byłam zaangażowana. 'Amnesia' oddaje wszystkie te uczucia, które mi towarzyszyły" - opowiada Roxen, dziękując za wsparcie.



Teledysk do nagrania "Amnesia", który wyreżyserował Bogdan Păun, koncentruje się na wewnętrznych walkach Roxen, ucieleśnianych przez współczesnych tancerzy. Păun będzie także odpowiadał za reżyserię występu Roxen na Eurowizji.

Kim jest Roxen?

W nieco ponad rok wyrosła na jedną z największych gwiazd w Rumunii. Dwa jej single "Ce-ti canta dragostea" i "Spune-mi" dotarły na szczyt Airplay, ponadto wokalistka miała okazję współpracować z takimi wykonawcami Sickotoy czy DJ Project.

Jej debiutancki utwór "You Don't Love Me" nagrany we współpracy z Sickotoyem, dotarł do top 10 list przebojów w Rumunii i Bułgarii. Numer regularnie gościł też w rozgłośniach radiowych we Francji, Meksyku, Hiszpanii i Turcji.

Największym sukcesem Rumunii na Eurowizji są trzecie miejsca zdobyte przez Luminitę Anghel and Sistem (2005 r.) oraz Paulę Seling i Ovi (2010 r.).