Eurowizja 2020: Little Big reprezentantem Rosji. Co szykują autorzy przeboju "Skibidi"?

Znana z viralowego przeboju "Skibidi" grupa Little Big została reprezentantem Rosji na tegoroczną Eurowizję.

Grupa Little Big pojedzie na Eurowizję 2020 / Mikhail Tereshchenko/TASS /Getty Images

Little Big tworzą: Ilia Prusikin (wokal), Sergiej "Gokk" Makarow (DJ, producent), Sonya Tajurskaja (wokal) i Anton "Boo" Lisow (wokal). Działający od 2013 r. zespół specjalizuje się w muzyce rave.

Grupa ma na koncie współpracę m. in. z brytyjskim triem Clean Bandit i wokalistką o pseudonimie Tatarka (prywatnie żona Prusikina), z którymi wspólnie nagrali utwór "Arriba".

Podbili internet teledyskiem do "Skibidi". Klip z charakterystycznym tańcem obejrzano w serwisie Youtube ponad 360 milionów razy.

Little Big zagrali niemal w całej Europie, supportowali Dope D.O.D., grali na wielu festiwalach, gdzie dzielili scenę między innymi z takimi artystami, jak Die Antwoord (do których byli często porównywani), Snoop Dogg, Queens Of The Stone Age, Prodigy, Skrillex, Sepultura, Dub FX.



Dorobek formacji obejmuje cztery płyty oraz trzy EP-ki dostępne wyłącznie cyfrowo. Ostatnia z nich - "Go Bananas" - ukazała się w 2019 r.

Ich kanał na Youtube ma prawie 5 miliona subskrypcji, a wszystkie klipy na platformie zgromadziły ponad 1,3 miliarda wyświetleń.

Little Big zostali wybrani reprezentantami Rosji na Eurowizję 2020 decyzją Pierwyj Kanału, rosyjskiego nadawcy.

Konkurs odbędzie się w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał) w Rotterdamie w Holandii.