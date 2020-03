Eurowizja 2020: Little Big i teledysk "Uno". Co przygotowali autorzy przeboju "Skibidi"?

Do sieci trafił teledysk "Uno" rosyjskiej grupy Little Big. To właśnie z tą piosenką znana z viralowego przeboju "Skibidi" zwariowana ekipa wystąpi na tegorocznej Eurowizji.

Grupa Little Big prezentuje teledysk do piosenki "Uno" na Eurowizję 2020 / Mikhail Tereshchenko/TASS /Getty Images

Little Big tworzą: Ilia Prusikin (wokal), Sergiej "Gokk" Makarow (DJ, producent), Sonya Tajurskaja (wokal) i Anton "Boo" Lisow (wokal). Działający od 2013 r. zespół specjalizuje się w muzyce rave ( sprawdź! ).

Reklama

Grupa ma na koncie współpracę m. in. z brytyjskim triem Clean Bandit i wokalistką o pseudonimie Tatarka (prywatnie żona Prusikina, sprawdź! ), z którymi wspólnie nagrali utwór "Arriba".

Teraz Rosjanie wypuścili teledysk do piosenki "Uno". Pomysł na utwór miał powstać już na początku tego roku.

Na eurowizyjnej scenie grupa prawdopodobnie wystąpi w składzie poszerzonym o dwóch wokalistów: Fłoridę Czanturiję z grupy Leningrad i Jurija Muzyczenko z formacji The Hatters.

Clip Little Big Uno

Sprawdź tekst piosenki "Uno" w serwisie Teksciory.pl!

Little Big zostali wybrani reprezentantami Rosji na Eurowizję 2020 decyzją Pierwyj Kanału, rosyjskiego nadawcy.

Konkurs odbędzie się w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał) w Rotterdamie w Holandii. W notowaniach bukmacherów Rosjanie (wystąpią w pierwszym półfinale) znajdują się w ścisłej czołówce.

Reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z piosenką "Empires" (startuje w drugim półfinale) obecnie nie ma zbyt wielkich szans - klasyfikowana jest na 20. pozycji, co daje jej miejsce w środku stawki. Na razie bukmacherzy nie prowadzą jeszcze zakładów z podziałem na półfinały, więc trudno oceniać, czy Polka awansuje do finału.

Little Big podbili internet teledyskiem do "Skibidi". Klip z charakterystycznym tańcem obejrzano w serwisie Youtube ponad 360 milionów razy.

Clip Little Big SKIBIDI

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie piosenki "Skibidi" w serwisie Teksciory.pl

Little Big zagrali niemal w całej Europie, supportowali Dope D.O.D., grali na wielu festiwalach, gdzie dzielili scenę między innymi z takimi artystami, jak Die Antwoord (do których byli często porównywani), Snoop Dogg, Queens Of The Stone Age, Prodigy, Skrillex, Sepultura, Dub FX.



Dorobek formacji obejmuje cztery płyty oraz trzy EP-ki dostępne wyłącznie cyfrowo. Ostatnia z nich - "Go Bananas" - ukazała się w 2019 r.

Ich kanał na Youtube ma prawie 5 milionów subskrypcji, a wszystkie klipy na platformie zgromadziły ponad 1,4 miliarda wyświetleń.

Clip Little Big ROCK–PAPER–SCISSORS

Sprawdź tekst "ROCK–PAPER–SCISSORS" w serwisie Teksciory.pl

Clip Little Big GO BANANAS

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie "Go Bananas" w serwisie Teksciory.pl