Autorami piosenki "O Boże, jaki mężczyzna" są Etna (tekst, muzyka) i Mateusz Chmielewski (muzyka). Ten drugi jako producent pracował przy takich przebojach, jak m.in. "Wyglądasz idealnie" Skolima, "Jeszcze raz" Defisa, MiłegoPana i Bogdana Borowskiego, "Musisz się starać" Defisa i MiłegoPana oraz "All For You" Topky.



Za teledysk odpowiadał z kolei Jacek Kaczanowski, prywatnie mąż Etny. Na kilka dni przed premierę mężczyzna złamał nogę - to o tyle pechowa sytuacja, że Etna w najbliższych dniach miała wybrać się na Zanzibar, gdzie miał powstać jej kolejny klip. Z kolei sama wokalistka złamała nogę w styczniu, tuż przed wylotem do Meksyku.

Clip Etna O Boże jaki mężczyzna

"Aż nieprawdopodobne. To trochę za dużo na małego człowieczka" - mówi załamana Etna na Instagramie.



W teledysku "O Boże, jaki mężczyzna" można zobaczyć gwiazdę w mocno wyciętych kreacjach.

"Nareszcie mamy hit", "Jesteś boska", "Mam nadzieję, że nóżka tańczy jak nowa", "Sztos totalny", "Gorąca jak wulkan, sexy" - piszą zachwyceni fani w komentarzach.

Kim jest Etna?

Joanna Kaczanowska, występująca pod pseudonimem Etna, jest jedną z najpopularniejszych gwiazd disco polo.

Swoją karierę muzyczną rozpoczęła w roku 2002 wydając debiutancki album "Lawa". W 2009 roku została prowadzącą programu "Vipo - Disco Hity" na antenie Telewizji Silesia (TVS).

Największą popularnością cieszą się piosenki "Rolnik" (10 mln odsłon), "Maminsynek" (9,4 mln), "Misiak" (4,9 mln), "Milioner" (4 mln), "Niewolnica" (2,2 mln) i "Tylko z tobą" (2 mln). Do klipu "Dziadek" z 2009 r. Etna zaprosiła Bohdana Łazukę. Był to wówczas najdroższy teledysk w historii disco polo.