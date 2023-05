Eternal Rot: Album "Moribound" gotowy. Kiedy premiera?

Okładkę albumu "Moribound" zaprojektował ponownie ceniony w metalowym podziemiu, amerykański artysta Mark Riddick.

Nowy materiał deathmetalowego Eternal Rot będzie mieć swą premierę 24 lipca. Jego wydaniem zajmie się hiszpańska wytwórnia Memento Mori (CD) i polska Godz Ov War Productions (na winylu i kasecie, cyfrowo).

"Putridarium", poprzedni longplay Eternal Rot, trafił na rynek w połowie 2020 roku. Na początku sierpnia 2021 roku swą premierę miał z kolei split Eternal Rot z japońskim Coffins.

Singla "Desecrated Guts" Eternal Rot możecie posłuchać poniżej:

Wideo ETERNAL ROT - Desecrated Guts

Eternal Rot - szczegóły albumu "Moribound" (tracklista):

1. "Summoned From Moribound Delusions"

2. "Reflected In Perpetual Waves Of Despair"

3. "Swollen Corpse Adoration"

4. "Desecrated Guts"

5. "Gestures Never Recalled"

6. "Lurker In The Morgue".