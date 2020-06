Eternal Rot z albumem "Putridarium"

Polska formacja Eternal Rot przygotowała nową płytę.

Eternal Rot przygotowali album "Putridarium"

Album "Putridarium" ujrzy światło dzienne 6 lipca w edycji CD, na winylu, w wersji kasetowej oraz cyfrowo. Wszystkim zajmie się zaś Godz Ov War Productions.

W 2019 roku do Mayera (wokal / gitara / bas / programowanie bębnów) i Grindaka (wokal) dołączył Psychoradek (perkusja; także w The Dead Goats, Neuropathia, Meat Spreader) i to jego grę usłyszymy na następcy debiutu "Cadaverine" z 2018 roku.

"Ta muzyka płycie z serc maniaków prosto do uszu podobnie myślących osobników, którzy patrzą na świat przez pryzmat death metalu. 'Putridarium' nie został stworzony dla szerokiego grona odbiorców, a raczej dla tych nielicznych udręczonych dusz, które łakną grobowej atmosfery, ciężaru i poczucia grozy. Eternal Rot to osobliwy twór starający się przywołać te wyjątkowe emocje przebiegającego po plecach dreszczu, który towarzyszył nam, gdy wiele lat temu słuchaliśmy naszych ulubionych albumów; to list miłosny do najbardziej śmiercionośnego bękarta Black Sabbath - death metalu" - napisali muzycy Eternal Rot.

Nagrania odbyły się w studiu Dobra 12 w Białymstoku. Miksem i masteringiem zajął się Haldor Grunberg w Satanic Audio. Wprowadzenia do utworów przygotował Zenial, dodatkowe wrzaski to zaś dzieło Melissy.

Okładkę zaprojektował Mark Riddick.

Utwór "Descent Into Torment" doom / deathmetalowego Eternal Rot możecie sprawdzić poniżej:

Wideo ETERNAL ROT - Descent Into Torment (Official Track Stream)

Oto program albumu "Putridarium":



1. "Downward Among The Departed"

2. "Serenity Through Maniacal Flagellation With Decomposing Limbs"

3. "Endless Stream Of Coffins"

4. "Descent Into Torment".