Ereb Altor: Nowa płyta przed koncertem w Polsce

Vikingmetalowcy ze szwedzkiego Ereb Altor przygotowali ósmy longplay.

Ereb Altor szykują nową płytę /Oficjalna strona zespołu

"Järtecken", tak bowiem brzmi jego tytuł (szw. omen, przepowiednia, złe przeczucie), ozdobi okładka autorstwa zasłużonego Kristiana Wåhlina.

Reklama

W wersji CD album wzbogacą numery "Av Blod Är Jag Kommen" i "Sacrifice". Materiał dostępny będzie także w edycji winylowej, kasetowej oraz drogą elektroniczną.

Nowa płyta Szwedów trafi na sklepowe półki 20 września nakładem holenderskiej Hammerheart Records, czyli jeszcze przed 6 października, kiedy to Ereb Altor zagrają w poznańskim klubie U Bazyla u boku Norwegów z In The Woods.



Zobacz teledysk "En Synd Svart Som Sot“ Ereb Altor (poprzednia płyta "Ulfven" z 2017 r.):



Wideo Ereb Altor - En Synd Svart Som Sot (Official Video)

Oto lista utworów albumu "Järtecken":



1. "Avgudadyrkans Väg“

2. “Queen Of All Seas"

3. “Alliance In Blood"

4. “Chained"

5. “My Demon Inside"

6. “Prepare For War"

7. “Hvergelmir"

8. “With Fire In My Heart..."

9. “...And Blood On My Hand".