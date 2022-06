Nowa płyta brytyjskiego duetu Erasure dostępna będzie na fluorescencyjnym zielonym winylu, CD i cyfrowo.

Vince Clarke, który nie miał czasu na pracę w studiu, zaczął manipulować plikami utworów z poprzedniego albumu "The Neon" z 2020 r. Nie mając żadnego planu, stopniowo zaczął wyłaniać się ukryty w utworach krajobraz - jakby inny świat w "The Neon". Clarke badał to dalej, rozwijając niektóre z używanych przez siebie technik, aż do momentu, gdy kompozycje, które składają się na album "Day-Glo (Based on a True Story)" zaczęły układać się w całość.



Andy Bell zabrał te utwory do studia i wraz z długoletnim współpracownikiem Garethem Jonesem rozpoczął pracę nad swoimi partiami. Choć bez wątpienia jest to Erasure, utwory przepełnione są improwizacją.



Ostateczny kształt albumu w niewielkim stopniu przypomina oryginalny materiał źródłowy - choć od czasu do czasu słychać echa "The Neon" - zamiast tego jest alternatywnym spojrzeniem na świat Vince'a i Andy'ego, czymś, co mogło powstać tylko wtedy, gdy artyści stanęli w obliczu okoliczności, które pozwoliły na odrobinę introspekcji, by stworzyć coś zupełnie nowego.

"The Neon" trafił na 4. miejsce najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii, co jest ich najwyższą pozycją od czasu "I Say I Say I Say" z 1994 r. (który z kolei został niedawno wydany jako 2-płytowe rozszerzone wydanie książkowe w twardej oprawie).

Działającą od połowy lat 80. tworzą grający na klawiszach Vince Clarke (współzałożyciel Depeche Mode i Yazoo) oraz wokalista Andy Bell. Ten drugi jest jednym z ikon środowiska gejowskiego (w 2013 r. poślubił Stephena Mossa, jego pierwszy wieloletni partner Paul M. Hickey zmarł w 2012 r.). Z kolei Clarke od 2004 r. jest mężem Tracy Hurley, a jego szwagrem - Michael Pagnotta, były menedżer Erasure.



Zespół sprzedał ponad 25 mln płyt, a do największych przebojów należą "A Little Respect", "Sometimes" i "Always".

Erasure - szczegóły płyty "Day-Glo (Based on a True Story)":

1. "Based on a True Story"

2. "Bop Beat"

3. "Pin-Prick"

4. "The Conman"

5. "Now"

6. "Inside Out"

7. "Harbour of My Heart"

8. "3 Strikes and You're Out"

9. "The Shape of Things"

10. "The End".