Entrails: Szczegóły albumu "An Eternal Time Of Decay"

Miksem - wraz z grającym na gitarze założycielem zespołu Jimmym Lundqvistem - oraz masteringiem zajął się ponownie Dan Swanö w studiu Unisound. Okładkę siódmego albumu Entrails zaprojektował rodzimy artysta Henrik Ågren.

"An Eternal Time Of Decay" będzie pierwszą płytą Szwedów z udziałem perkusisty Arvida Borga, który dołączył do składu Entrails w 2019 roku.

Warto wspomnieć, że grupa zakończyła długoletnią współpracę z Metal Blade Records i podpisała nowy kontrakt, pierwszy od trzech lat longplay Entrails trafi bowiem na rynek pod banderą nowej wytwórni - niderlandzkiej Hammerheart Records (CD, na winylu, cyfrowo). Datę premiery wyznaczono na 24 czerwca.

Premierowej kompozycji "Die To Death" Entrails możecie posłuchać poniżej:

Wideo Entrails - Die to Death

Oto lista utworów albumu "An Eternal Time Of Decay":

1. "An Eternal Time Of Decay"

2. "Die To Death"

3. "Fear The End"

4. "The Dead"

5. "Slayed To A Pile Of Flesh"

6. "Open Casket Feast"

7. "Dead By Evil"

8. "Inverted Graveyard"

9. "Autopsy"

10. "Reborn In Worms"

11. "Possessed".