"Final (vol.1)" ukazało się 17 września 2021. Wokalista w rozmowie z magazynem "Rolling Stone" przyznał, że kontynuacja płyty będzie jego ostatnim albumem.

"To nie jest decyzja, o której myślałem od tygodni, miesięcy czy roku. To zaczęło się o wiele wcześniej" - mówi Iglesias. Syn słynnego Julio Iglesiasa nie pozostawia złudzeń, że w ostatnim czasie miał wiele czasu na nagrywanie materiału i w ten sposób chce zakończyć swoją studyjną karierę.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Enrique Iglesias - "Knocking on a Heaven's Door" INTERIA.PL

Enrique Iglesias: "To będzie moja ostatnia płyta"

"Chciałem wydać tę płytę jeszcze w 2017 roku, ale wciąż wydawałem single. Byłem dużo w trasie i nie miałem czasu, żeby wejść do studia. W zeszłym roku miałem sporo czasu na studio... właśnie z niego wyszedłem i skończyłem to, co czekało na dokończenie przez ostatnie trzy lata" - dodał piosenkarz.



"Czuję się dobrze z tą decyzją. Pytano mnie o to już wiele razy, ale tak samo czułem się w 2017 roku i tak samo czuję się teraz" - stwierdził Iglesias, który jest jedną z największych europejskich gwiazd ostatnich trzech dekad, odnoszącą sukcesy na całym świecie.



Reklama

Clip Whitney Houston Could I Have This Kiss Forever

Enrique Iglesias: "Nie przestanę pisać piosenek"

Wokalista uspokaja jednak swoich fanów, że nie przechodzi na emeryturę. Będzie szukał innego sposobu na prezentację swoich nowych piosenek. "Sądzę, że to właściwe. To nie oznacza, że przestanę pisać piosenki, ale może będę robił to w trochę inny sposób. Patrzę na tę płytę jak na księgę, w której każda piosenka to inny rozdział. Mam nadzieję, że będę mógł w przyszłości dodać do niej kilka nowych rozdziałów" - zakończył enigmatycznie.



45 lat Enrique Iglesiasa 1 / 10 Jest synem hiszpańskiego piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa i filipińskiej dziennikarki Isabel Preysler. Gdy miał osiem lat, separatystyczna organizacja terrorystyczna hiszpańskich Basków ETA porwała jego dziadka. To sprawiło, że Enrique musiał przeprowadzić się do Miami. Źródło: Getty Images Autor: Virginia Sherwood/NBC NewsWire udostępnij

Enrique Iglesias to jeden z najpopularniejszych latynoskich wokalistów wszech czasów. Ma w dorobku takie przeboje, jak m.in. "Bailamos", "Hero", "Could I Have This Kiss Forever", "Sad Eyes", "Bailando", "El Perdón" czy "Subeme La Radio".



Iglesias kilkukrotnie występował w Polsce, a jego najbliższy koncert odbędzie się 16 lutego 2022 roku w Atlas Arenie w Łodzi.