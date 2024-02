ENI zaprezentowała nową piosenkę "So Hot". Widzowie z pewnością kojarzą wokalistkę z nieco innej roli - raperki "Kaśki" w popularnym serialu "Lombard życie pod zastaw", ale także jako uczestniczkę 3. edycji programu "Farma", która jest właśnie emitowany w stacji Polsat. W tym reality show musiała wykazać się nie lada odwagą, całkowicie wychodząc ze swojej strefy komfortu.

Jak widać w zanadrzu ma niejeden talent. ENI, a tak naprawdę Annie Ostrowska, ma libańsko-polskie korzenie, a słuchacze popu i disco polo znają jej przeboje jak m.in. "Obsesja", "Uwierz w siebie", "Nie mów mi", "Cukierek " czy "Słodka Dorotka", która również swego czasu szturmem podbiła TikToka.

Kim jest ENI, autorka hitu "So Hot"?

Kompozycja "So Hot" szturmem podbiła TikToka, co jest dobrym znakiem dla wokalistki, że wkrótce być może rozgrzeje także serca fanów w całej Polsce. W swojej twórczości ENI łączy muzykę latino z popem, a wszystko okrasza swym głosem i gorącym teledyskiem - sprawia, że nogi same chcą tańczyć, a refren szybko wpada w ucho.

Clip Annie Ostrowska SO HOT (official video)

"So Hot" jest efektem współpracy z producentem muzycznym Łukaszem Sienickim, który współpracując z czołówką artystów polskiej sceny muzycznej ma na swoim koncie wiele bardzo dobrze znanych nam już hitów takich jak "Mama Ostrzegała" zespołu Daj to głośniej czy "Maju Maj" zespołu Piękni i Młodzi.