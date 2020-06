En Minor: Inne oblicze Phila Anselmo

Phil Anselmo (Down, eks-Pantera) wyda we wrześniu debiutancki album swojego nowego projektu En Minor.

En Minor to nowy projekt Phila Anselmo /Oficjalna strona zespołu

Choć początki tego przedsięwzięcia sięgają wczesnego dzieciństwa Phila Anselmo, projekt En Minor nabrał realnych kształtów dopiero w 2012 roku, kiedy to były frontman Pantery zaprzyjaźnił się w Nowym Orleanie z gitarzystą Stephenem "Schteve" Taylorem, z którym współpracuje także w projekcie Philip H. Anselmo & The Illegals oraz Superjoint.

Aktualny skład En Minor uzupełniają Kevin Bond (gitara; eks-Superjoint Ritual), Steve Bernal (wiolonczela), Jimmy Bower (perkusja; Down, Eyehategod, eks-Crowbar i Superjoint / Superjoint Ritual), Calvin Dover (klawisze / wokal wspierający) i jego brat Joiner Dover (bas), a także Jose Gonzalez (dodatkowe instrumenty perkusyjne; Philip H. Anselmo & The Illegals, eks-Warbeast, Superjoint).



"When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out", debiutancki album En Minor, będzie mieć swą premierę 4 września nakładem należącej do Anselmo Housecore Records (w Europie dzięki francuskiej Season Of Mist).



En Minor to bez wątpienia odzwierciedlenie innego, łagodniejszego oblicza Phila "Mouth Of War" Anselmo, z dużą dawką eksperymentów, brzmieniowego eklektyzmu i nastrojowym, posępnym wokalem Philipa H. Anselmo snującym ponure opowieści o cierpieniu, skrusze i smutku.



Z czym to się je, możecie sprawdzić w krótkim koncertowym fragmencie poniżej: