Emma Bunton ma nową pracę. Co będzie robić gwiazda Spice Girls?

Emma Bunton, czyli popularna Baby Spice, będzie prowadzącą amerykańskiej edycji programu "Bake Off".

Format "Bake off" pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie działa pod nazwą "The Greath British Bake Off" i emitowany jest w tamtejszej telewizji od 2010 roku.

W Stanach Zjednoczonych program ostatni raz na antenie pojawił się w grudniu 2017 roku i został zdjęty po dwóch odcinkach po tym, jak juror programu Johnny Iuzzini został oskarżony o molestowanie seksualne.

Emma Bunton poprowadzi nową serię kulinarnego show wraz z Anthonym Adamsem. Jurorami edycji zostaną Paul Hollywood i Sherry Yard.



"O mój Boże, mam wymarzoną pracę. Dopiero co byłam w słynnym namiocie (tam kręcony jest program - przyp. red.). Przez tydzień przyzwyczajałam się do działania w tym miejscu" - komentowała pracę na planie.

Przypomnijmy, że Emma Bunton jest jedną z orędowniczek reaktywacji Spice Girls. Mimo że na przełomie maja i czerwca głośno mówiło się o powrocie składu, nadal nie pojawiły się żadne konkrety.

