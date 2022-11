Eminem rozpoczął swój występ od fragmentu "My Name Is" z 1999 roku, który przyniósł artyście rozpoznawalność w USA. Następnie przeszedł do "Rap God", czyli jednego z najlepszych utworów z wydanego w 2013 roku "The Marshall Mathers LP 2".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie wybrani do Rock Hall of Fame © 2022 Associated Press

Kolejnym wykonanym utworem było "Sing For The Moment", w którym wykorzystano fragment z "Dream On" Aerosmith. Podczas performance'u niespodziankę zrobił mu Steven Tyler, który wkroczył na scenę, by wykonać swoje fragmenty. Trzeba przyznać, że wyszło im to całkiem nieźle, co można zobaczyć we fragmencie:

Reklama

Wideo youtube

Aaron Carter nie żyje. Tak brzmiał jego ostatni wpis

Innym gościem był Ed Sheeran, który wykonał z Eminemem piosenkę "Stan", który stał się jednym z jego największych przebojów na całym świecie. Do historii przeszedł jego występ z Eltonem Johnem w 2001 roku, gdy raper odbierał wyróżnienie za Najlepszy Album Rapowy.



Wideo youtube

Podczas wydarzenia odbyło się wiele innych, niemniej ciekawych występów - m.in. Lionel Richie zaśpiewał klasyk The Commodores "Easy" w towarzystwie Dave'a Grohla. Jednym z ważniejszych punktów gali był także występ, pierwszy od lat, grupy Eurythmics.