Specjalistka została zapytana przez "Super Express" o wrażenia z występu Dody.

"Bardzo mi się podobał koncert. Wokalnie jest świetna. Chyba sobie nigdy tak dobrze nie radziła jak teraz. Jest powód do dumy. Dwie godziny ostrego śpiewania. Podziwiam ją, bo ja bym czterdzieści razy umarła już... Doskonałe aranżacje, które bardzo mi się podobały. Wizualnie nie oceniam, bo po prostu nic nie widzę. Mimo że to nie jest muzyka mojego życia, to cenie sobie koncerty, które są perfekcyjnie wykonane" - mówiła Elżbieta Zapendowska, której podczas krótkiego wywiadu towarzyszyła osoba do pomocy.

Mimo problemów zdrowotnych i przeciwności związanych z utratą wzroku, Elżbieta Zapendowska nie traci pogody ducha. "Nie ma żadnych szans, żebym odzyskała wzrok. Już się do tego przyzwyczaiłam. Nie ma na to żadnej nadziei, żebym znów widziała, ale pogodziłam się z tym. Trzeba się godzić z różnymi przeciwnościami losu" - dodała.

Elżbieta Zapendowska. Najsłynniejsza jurorka w Polsce?

Elżbieta Zapendowska zdobyła popularność w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol". Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. Następnie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music". W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza, Ewy Farnej i Janusza Panasewicza.

Problemy zdrowotne Elżbiety Zapendowskiej

W 2020 roku trenerka przyznała, że choć nadal jest aktywna zawodowo, to nie zamierza wracać do telewizji. "Przeprowadziłam się na wieś i pracuje z grupą dorosłych ludzi w Serocku w domu kultury. To mi sprawia ogromną radość. Tu najmłodszy uczestnik ma 16 lat, a najstarsza dziewczyna jest po 50. Mam dwie studentki i jednego młodszego chłopaka, a reszta to dorośli, dojrzali ludzie" - opowiadała wówczas w jednym z wywiadów.

"Mam swój wiek, mam ślepotę zaawansowaną, więc nie byłoby mi tak łatwo w czymś takim uczestniczyć, nawet gdybym dostała taką propozycję. Wiek robi swoje i trzeba adekwatnie do swojego wieku liczyć swoje zamiary i swoje życie układać" - mówiła w rozmowie z Plejadą.