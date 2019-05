Elvenking: Czytając runy (nowa płyta "Reader Of The Runes - Divination")

Włoska, folk / powermetalowa formacja Elvenking nagrała swój 10. album.

"Reader Of The Runes - Divination" to płyta konceptualna będąca śmiałą podróżą w głąb tajemniczego świata run, magii i pradawnych mocy, z dala od tego, co widzialne.

"Oczekujcie potężnych melodii, folkowych przygrywek, akustycznych partii i ciężaru" - składniki, z których powstał nowy album, wyliczają Włosi.



Za miks odpowiadał Dan Swanö. Mastering wykonał Tony Lindgren ze szwedzkiego studia Fascination Street.



Autorką okładki jest słowacka artystka Zsofia Dankova.



Longplay trafi na rynek 30 sierpnia z nalepką niemieckiej AFM Records (CD, winyl, boks).



"Secrets Of The Magick Grimoire", poprzedni album Włochów, miał swą premierę pod koniec 2017 roku. Materiał ten promował m.in. wideoklip "The One We Shall Follow", który możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "Reader Of The Runes - Divination" usłyszymy 12 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Perthro"

2. "Heathen Divine"

3. "Divination"

4. "Silverseal"

5. "The Misfortune Of Virtue"

6. "Eternal Eleanor"

7. "Diamonds In The Night"

8. "Under The Sign Of A Black Star"

9. "Malefica Doctrine"

10. "Sic Semper Tyrannis"

11. "Warden Of The Bane"

12. "Reader Of The Runes - Book I".