Koncertem w Sztokholmie Elton John zakończył trwającą od prawie pięciu lat trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road". W ten sposób 76-letni wokalista postanowił dać sobie spokój z intensywnymi występami po całym świecie, by być blisko rodziny - męża: Davida Furnisha i dwóch synów: Zachary'ego i Elijah.

Choć koncert był zapowiadany jako jego pożegnanie ze sceną, sam Elton nie nazwał tego przejściem na emeryturę i uznał, że będzie od czasu do czasu pojawiał się z występami.

