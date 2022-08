Punktualnie o północy w Internecie pojawiła się piosenka "Hold Me Closer", którą nagrali wspólnie Elton John i Britney Spears. Pierwsze plotki na temat współpracy pojawiły się w lipcu, a jeszcze parę dni temu odbyła się "prapremiera" z udziałem Eltona Johna na imprezie w Cannes.

Clip Elton John Hold Me Closer (Official Audio)

Sprawdź tekst do utworu "Hold Me Closer" w serwisie Teksciory.pl!

Nowy utwór jest przeróbką legendarnego "Tiny Dancer" z 1971 roku. W utworze wykorzystano także piosenkę "The One" z 1992 roku, słyszymy także fragment "Don't Go Breaking My Heart" z 1976 roku.

Elton John i Britney Spears w utworze "Hold Me Closer"

To kolejny po ubiegłorocznym "Cold Heart" utwór, do którego zaprosił gwiazdę młodszego pokolenia, Duę Lipę. Wspomniany jest jednym z największych przebojów Johna w ostatnich latach.

Clip Dua Lipa, Elton John Cold Heart (PNAU Remix)

Klip jest utrzymany w niemal identycznej stylistyce, co poprzednik. Spears miała nagrać swoje partie w studio położonym w piwnicy w Beverly Hills w towarzystwie płonących świec. "Zaśpiewała fantastycznie" - mówił przed premierą John. "Wszyscy mówili, że nie potrafi już śpiewać, ale ja sądzę, że była wyśmienita, więc kiedy zaczęła śpiewać byłem pewien. I zrobiła to, bardzo się z tego cieszę" - dopowiadał Elton John.

"Chcę robić taki [hit] co roku, żeby była to zabawna, radosna letnia piosenka" - powiedział artysta. Początkowo powstał nowy remiks "Tiny Dancer" i rozpoczęto poszukiwania artystyki, która mogłaby zaśpiewać. David Furnish, mąż Johna, miał wpaść na pomysł zaproszenia Britney Spears. "Powiedziałem, że to całkiem niesamowity pomysł. Nie robiła nic przez tak długi czas. Od dłuższego czasu śledziłem, co się z nią dzieje" - dodaje Elton, który może teraz pochwalić się piosenką z udziałem wokalistki nazywanej "księżniczką popu".

