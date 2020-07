Elton John chciał mieć dzieci z byłą żoną. Wyciekły dokumenty sądowe

Była żona Eltona Johna – Renate Blauel – twierdzi, że muzyk chciał mieć z nią dzieci i kłamał w autobiografii na ten temat. Do dokumentów sądowych dotarł tabloid "The Sun".

Elton John kłamał w swojej książce? /Michael Kovac /Getty Images

W październiku 2019 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się autobiografia Eltona Johna pt. "Ja" (w Polsce trafiła do księgarni już w 2020 roku).

W książce Elton John poruszył wiele tematów ze swojego życia prywatnego. Nie zabrakło również wątku jego małżeństwa z Renate Baulel.

Renate Blauel, pochodząca z Niemiec inżynier dźwięku, była żoną Eltona Johna w latach 1984 - 1988 (poznali się w trakcie prac nad płytą "Two Low For Zero", sprawdź!).

Krótko po pierwszym małżeństwie Elton John ogłosił, że jest gejem. W 2004 roku zawarł związek małżeński z Davidem Furnishem. Para ma dwóch synów.

W czerwcu tego roku do sądu trafił pozew byłej żony przeciwko Eltonowi Johnowi. Co było powodem? Według pierwszych informacji gwiazdor przedstawił prywatne szczegóły z ich życia, które, na mocy umowy, miały nie ujrzeć światła dziennego. Blauel w ramach odszkodowania zażądała trzech milionów funtów.

Tabloid "The Sun" dotarł do dokumentów sądowych i rzucił nowe światło na całą sprawę. Niemka zarzuciła Johnowi m.in. to, że w swojej książce "całkowicie przeinaczył naturę ich związku".

Według Blauel Elton John skłamał w autobiografii twierdząc, że dzieci chciał mieć dopiero z Davidem Furnishem. Blauel złożyła do sądu dokumenty, w których stwierdziła, że ona i Elton starali się o potomstwo.



"Powód i pozwany próbowali mieć dzieci podczas swojego związku, co ostatecznie im się nie udało" - cytuje akta tabloid.

Renate w uzasadnieniu pozwu miała też stwierdzić, że wspomnienia Eltona Johna wpłynęły na jej zdrowie psychiczne. Mówienie o ich małżeństwie i zdradzenie sekretów, które miały zostać tylko między nimi, sprawiło, że zachorowała na depresję.

Prawnicy Blauel twierdzą, że gwiazdor zachował się "lekceważąco i nieszczerze". W odpowiedzi prawnicy muzyk twierdzą, że Niemka chce dobrać się do części fortuny artysty (około 390 milionów funtów).

Przedstawiciele Eltona twierdzą też, że Blauel nigdy nie skarżyła się na problemy zdrowotne i pozwany nie wiedział, że może narazić psychikę swojej byłej żony.