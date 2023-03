Eleine po nagraniach nowej płyty "We Shall Remain". Kiedy premiera?

Longplay "We Shall Remain" wyprodukowali Rikard Ekberg, grający na gitarze wokalista Eleine, oraz jego koleżanka z zespołu, wokalistka Madeleine "Eleine" Liljestam. Miks i mastering wykonano w studiu The Panic Room pod okiem Thomasa "Plec" Johanssona. Autorem okładki jest meksykański artysta Néstor Ávalos.

Czwarty album symfometalowego Eleine będzie mieć swą premierę 14 lipca w barwach niemieckiej Atomic Fire Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Przypomnijmy, że Eleine zobaczymy już 6 kwietnia na deskach warszawskiej Progresji w ramach trasy "Awaken The World" u boku grup Kamelot, Myrath i League Of Distortion.



W piątek, 24 marca, Eleine wypuścili singel "We Are Legion". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip ELEINE We Are Legion

Eleine - szczegóły albumu "We Shall Remain" (tracklista):

1. "Never Forget"

2. "Stand By The Flame"

3. "We Are Legion"

4. "Promise Of Apocalypse"

5. "Blood In Their Eyes"

6. "Vemod"

7. "Through The Mist"

8. "Suffering"

9. "War Das Alles"

10. "We Shall Remain".