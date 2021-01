Einherjer przed premierą płyty "North Star"

Luminarze viking metalu z norweskiej grupy Einherjer odliczają już dni do premiery nowego albumu.

Zespół Einherjer niedługo wyda nowy album /Jørge Freim /materiały prasowe

Płytę "North Star" wyda tym razem austriacka Napalm Records, która w 1996 roku wypuściła na rynek "Dragons Of The North", debiutancki longplay Norwegów.

Nowy album kwartetu z Haugesundu w okręgu Rogaland dostępny będzie w czterech edycjach winylowych (w tym dwie limitowane), w wersji CD (digipack) oraz cyfrowo.

Płytę "North Star" promuje teledysk “The Blood And The Iron".

Możecie go zobaczyć poniżej:

Sprawdźcie także opublikowany w grudniu 2020 roku wideoklip do pierwszego singla "Stars":

Oto program płyty "North Star":

1. "The Blood And The Iron"

2. "Stars"

3. "West Coast Groove"

4. "Ascension"

5. "Higher Fire"

6. "Echoes In Blood"

7. "Listen To The Graves"

8. "Chasing The Serpent".