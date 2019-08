Edyta Strzycka oddaje swoje serce: Zobacz teledysk "Po drodze"

"Jeśli spodziewaliście się łatwego i szybkiego hitu - to nie ten adres" - tak nową piosenkę "Po drodze" zapowiada znana z "The Voice of Poland" i "Must Be The Music" Edyta Strzycka.

Edyta Strzycka debiutowała jako mała dziewczynka na wielu renomowanych festiwalach, uczęszczała do szkół muzycznych.

W roku 2008 obroniła tytuł magistra sztuki muzycznej, pisząc obszerny wywód naukowy na temat związków panujących między muzyką poważną i jazzem.

Wydany już po udziale w pierwszej edycji "The Voice of Poland" (prowadzona przez Kayah wokalistka dotarła do ćwierćfinału) debiutancki album z 2012 r. zawierał elementy dubstepu, alternatywy, popu, rocka, a nawet muzyki symfonicznej. Jak mówiła sama wokalistka płyta zatytułowana po prostu "Edyta Strzycka", to odzwierciedlenie jej szerokich zainteresowań muzycznych.

Urodzona w Kielcach wokalistka przypomniała się szerszej publiczności wiosną 2016 r., występując z własnym zespołem w ostatniej, 11. edycji "Must Be The Music". Jej piosenka "Nie wiem" zdobyła trzy głosy na "tak" od jurorów (nie przekonała tylko Kory), ale nie udało się Edycie awansować do finałowego odcinka na żywo.

Obecnie Strzycka wspiera w chórkach Izabelę Trojanowską i Jacka Kawalca w jego projekcie z piosenkami Joe Cockera.



Teraz 36-latka prezentuje teledysk do nowego utworu "Po drodze".



"Jeśli oczekujecie fajerwerków - to nie to miejsce. Jeśli spodziewaliście się łatwego i szybkiego hitu - to nie ten adres. Jeśli chcecie divy i podobnych kreacji - to nie ja. Oddaję dziś w Wasze serca moje serce, moje ulubione miejsca. Właśnie ten czas, ten utwór - miejsce gdzieś wewnątrz - bez strachu, bez napinki, którą ktoś ciągle chce mi narzucić. Zatrzymajcie się, stańcie, usiądźcie... Każdy ma swoją drogę, każdy ma inną. Porównania nie mają sensu, bo przecież wszyscy razem 'biegniemy do mety'. Zatrzymajcie się ze mną w tu. Tu, teraz... Zostańcie ze mną na tę chwilę i ze sobą" - zachęca Edyta Strzycka, która jest współautorką piosenki wraz ze swoim partnerem, producentem Łukaszem Stępniewiczem.

