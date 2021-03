Edyta Górniak świętuje urodziny syna. Jest już prawie dorosły!

Syn Edyty Górniak, Allan, skończył 17 lat. Z tej okazji jego mama opublikowała wzruszające życzenia. Wspomniała także dzień porodu.

Allan Krupa to jedyne dziecko Edyty Górniak. Niejednokrotnie wspominała, że syn jest dla niej najważniejszy. 27 marca chłopak skończył 17 lat. Z tej okazji wokalistka złożyła mu życzenia, które opublikowała na Instagramie.

"Nie wiem kiedy, nie wiem jak minęło 17 lat... Pamiętam każdy dzień Twojego życia Synek. Twój pierwszy płacz, zachrypnięty, jakbyś prześpiewał koncert rockowy" - zaczęła.

"Ty dziś wiesz i rozumiesz o wiele więcej, niż ja w Twoim wieku. Jestem dumna z Twojego rozwoju i planów. Przykro mi, że przyszło Ci żyć w tak wymagających czasach, ale zawsze szybko adaptujesz się do okoliczności, więc wiem, że sobie poradzisz. Jesteś mądry" - pisała dalej.

"Kocham Cię i życzę Ci, abyś zawsze świadomie kreował własną rzeczywistość. Abyś oddawał Energie tylko tam, gdzie warto ją dedykować. Abyś ufał Bogu i ufał sobie. Abyś mądrze wybierał. Rób tylko to, co nie rani innych i tylko to, co daje Ci szczęście" - podsumowała Górniak.



17-letni Allan planuje zostać zawodowym żołnierzem, dlatego obecnie uczęszcza do szkoły wojskowej. "Najpierw poszedł do szkoły francuskiej, potem amerykańskiej, a kiedy przyjechaliśmy do Polski, pierwszy raz poszedł do polskiej szkoły. Zaczął słuchać o polskiej historii i to obudziło w nim ogromny patriotyzm" - mówiła piosenkarka.

Edyta Górniak podkreśla jednak, że najprawdopodobniej nie był to jedyny powód, dla którego jej syn zdecydował się na szkołę o profilu związanym z obronnością. "Myślę, że powody są dwa. Jeden z nich jest taki, że po takim może troszeczkę traumatycznym dzieciństwie, Allan nabierał potrzeby chronienia nas obojga jako mężczyzna. Czuje, że jest jedynym facetem przy mnie. Jest bardzo wrażliwy, ale i mocny. Rozumie rolę mężczyzny przy kobiecie" - podkreśla wokalistka.