Edyta Górniak o "My Way" u Kuby Wojewódzkiego: Może być śmieszny, albo żenujący

We wtorkowy wieczór (27 listopada) TVN pokazał finałowy odcinek kolejnego sezonu programu Kuby Wojewódzkiego. Po 9 latach na kanapie dziennikarza pojawiła się wokalistka Edyta Górniak, która opowiedziała m.in. o swoim udziale w reality show "My Way".

Edyta Górniak była gościem Kuby Wojewódzkiego AKPA

"Pocahontas za kierownicą. Będzie gorąco" - tak Kuba Wojewódzki podpisał zdjęcie ze swoimi gośćmi: Edytą Górniak i dziennikarzem Michałem Figurskim.



Reklama

Przypomnijmy, że Górniak jest bohaterką nadawanego przez TVN reality show "My Way", w którym przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy.

Nadawany w środowe wieczory program jednak nie stał się przebojem ramówki - średnia oglądalność wynosi niespełna 900 tys. widzów.

"Miałam możliwość przygotowania się do tego programu, ale nie chciałam. Z premedytacją weszłam z ogromnym brakiem wiedzy. Nie przeszkadza mi, że było to zabawne. Taki był mój cel. Uważam, że ludzie się za mało śmieją. Czy się ludzie śmieją do mnie, czy ze mnie, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, dopóki dobrze się czują i są szczęśliwi. W zależności w jakim nastroju widzowie oglądają program, może być bardzo śmieszny, albo żenujący. To kwestia wyboru" - stwierdziła Edyta w rozmowie z Kubą Wojewódzkim.

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij

Do tej pory Edyta miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.

Kierowania samochodem uczą ją dwaj różni instruktorzy Auto Szkoły Skoda - Filip Raszewski i Dawid Zawadzki.

Nie mogło zabraknąć też pytań o życie uczuciowe wokalistki - Kuba rozpoczął program od wręczenia wokalistce kwiatów, a następnie spytał ją, czy się z kimś spotyka.

Festiwal w Opolu 2019: Edyta Górniak we łzach 1 / 8 Edyta Górniak nie mogła ukryć łez wzruszenia podczas koncertu "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" podczas 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Źródło: AKPA udostępnij

"Spotykam się z kimś. Życie odpowie, czy to poważny związek. Ja zawsze podchodzę do tego poważnie" - zdradziła Górniak.



Od rozwodu z Dariuszem Krupą (to on jest ojcem Allana) w 2010 r. Edyta spotykała się z m.in. prawnikiem Piotrem Schrammem, aktorem Williamem McKinneyem, kierowcą rajdowym Mateuszem Zalewskim i byłym piłkarzem Tomaszem Mazurkiewiczem.