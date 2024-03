"Czy jest Królową Foliarzy? Czy Lady Gaga pije krew niemowląt? Czy pandemia to sygnał niebios? Dlaczego butelkowana woda jest uśmiercana i kto z szoł biznesu to reptilianin? Zapraszam na Ucztę Szatana" - tak Kuba Wojewódzki zaprosił na nowy sezon swojego programu.

Dziennikarz do wpisu dodał swoje archiwalne zdjęcie z Edytą Górniak ( sprawdź! ). Przypomnijmy, że wokalistka kilkukrotnie pojawiała się na kanapie w jego programie, ostatni raz w 2019 r. Wojewódzki wówczas ich wieloletnią relację określił mianem "sinusoidy". Sama Górniak wtedy mówiła, że Wojewódzki kiedyś ją rozczarował. Osoba z produkcji TVN-u potwierdziła w "Fakcie", że wokalistki nie będzie jednak w pierwszym odcinku nowego sezonu.



Pisarz Marcin Faliński w komentarzu zapytał Wojewódzkiego, jak jego wrażenia spotkania z osobą, która ma 4 tysiące lat (to nawiązanie do słów Górniak, która wyznała, że jest na Ziemi "od 4000 lat, mierząc czasem linearnym"). "Lubię duże różnice wieku w relacji" - odpowiedział dziennikarz.

Edyta Górniak odpowiada Kubie Wojewódzkiemu. Padły ostre słowa

Kpiny dotarły do Edyty Górniak, która w relacji na Instagramie zdecydowała się zareagować na zaczepki Wojewódzkiego.

"Naprawdę potrzebujesz aż mojego nazwiska, żeby zapewnić sobie uwagę? Domyślam się, że pożyczasz je na potrzeby startu jakiegoś nowego programu. Boisz się, że samemu by się nie udało Kubuś? Wiem, że bardzo liczysz na odwet, czyli promocję, więc chętnie ci pomogę skoro i tak już zapożyczyłeś sobie moje Nazwisko" - napisała, zdradzając, że po ponad roku starań Wojewódzkiego nie przyjęła zaproszenia do jego podcastu.

"A może pożyczenie mojego Nazwiska to wyraz lęku o swój własny byt. A może próbujesz odwrócić uwagę od plotek, że jesteś gejem i każdą kobietę używasz, aby to przykryć? A może po prostu tylko tyle zrozumiałeś, ile umiałeś przez swoje drugie życie - używać ludzi do swoich celów" - zastanawia się publicznie Edyta Górniak.

"A może zwyczajnie wziąłeś za to kaskę. Jak przystało na klauna. Kubusiu it's OK, trzymam kciuki za twój nowy program, cieszę się, że mogłam ci pomoc w promocji. Uważaj tylko, kiedy jesz chleb kupiony za pieniądze zarabiane w brudny sposób. Bo... jak to mówią. Karma Is A bitch" - zakończyła swój wpis wokalistka.

Dodajmy, że Edyta Górniak zapowiedziała premierę nowej piosenki "I Remember", z którą zgłosiła się do polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji. Jej propozycja nie znalazła jednak uznania wśród jurorów wewnętrznej komisji TVP, która wybrała Lunę z utworem "The Tower" (posłuchaj).

