"Z okazji jubileuszu urodzin proszę przyjąć moc serdecznych życzeń, a także wyrazy uznania dla wspaniałego dorobku, stanowiącego wyjątkowy wkład w dziedzictwo kultury polskiej. Siła Pani talentu oraz niespotykana, wręcz magnetyczna umiejętność koncentrowania uwagi słuchaczy zwykły pozostawiać ich w zachwycie, otulonych wyrazistym i jakże przejmującym brzmieniem Pani głosu. Sceniczna charyzma, autentyzm i niezwykła wrażliwość ukazują się w osobistych interpretacjach i repertuarze, inspirując kolejnych twórców" - napisał w poniedziałek w liście gratulacyjnym skierowanym do Edyty Geppert-Loretz Piotr Gliński, opublikowanym na stronie MKiDN.



"Utwory takie jak 'Jaka róża, taki cierń' z tekstem Jacka Cygana i muzyką Włodzimierza Korcza, 'Och, życie, kocham cię nad życie' do słów Wojciecha Młynarskiego z muzyką Włodzimierza Korcza czy 'Nie, nie żałuję' do słów Agnieszki Osieckiej oraz muzyki Seweryna Krajewskiego stały się wizytówkami rodzimej piosenki. Stanowią bowiem mistrzowskie połączenie słowa, muzyki i kunsztu wykonawczego najwyższej próby, skłaniając do refleksji i przekazując mądrość o trudach otaczającej nas rzeczywistości oraz skomplikowanym świecie ludzkich uczuć i emocji" - podkreślił ustępujący szef MKiDN.

Wideo Edyta Geppert Jaka Róża, Taki Cierń

"To wszystko zaowocowało niewątpliwym sukcesem, którego wyrazem stały się tysiące recitali w Polsce i za granicą, miliony sprzedanych płyt, jak również nagrody przyznane Pani podczas kolejnych Krajowych Festiwali Piosenki Polskiej w Opolu - nagroda główna im. Karola Musioła w koncercie 'Promocje '84', Grand Prix podczas 23. oraz 32. KFPP, jak również wręczone podczas 51. Festiwalu Grand Prix za całokształt twórczości artystycznej, a także najwyższe odznaczenie przyznawane przez Zarząd Polskiego Radia 'Złoty Mikrofon'" - wskazał.



Gliński przypomniał, że w 2007 r. piosenkarka została odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a dwa lata później - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

"Chyląc czoła przed wspaniałym dorobkiem twórczym, życzę Pani dalszej owocnej pracy na rzecz polskiej kultury, a także dużo zdrowia i radości z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności" - podsumował minister kultury, prof. Piotr Gliński.

Wideo Opole 2014 - Recital Edyty Geppert - „Och, życie, kocham Cię nad życie"