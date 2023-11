Edyta Geppert urodziła się 27. listopada w Nowej Rudzie. Muzyka otaczała ją od najmłodszych lat. Na 5. urodziny otrzymała od dziadka akordeon. Mama wokalistki była Węgierką. Pierwsze kroki w kierunku muzycznym stawiała w Zespole Pieśni i Tańca "Nowa Ruda". Uczyła się na Wydziale Piosenki w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Edyta Geppert - kariera muzyczna

Edyta Geppert swoją przygodę z występami na scenie rozpoczęła podczas V Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 1984 roku. W zorganizowanym wówczas konkursie młoda piosenkarka zajęła 1. miejsce. W tym samym roku Edyta Geppert wystąpiła na XXI Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zaśpiewała wtedy piosenkę "Jaka róża, taki cierń", którą specjalnie dla niej skomponował Włodzimierz Korcz. Autorem tekstu był Jacek Cygan. Podczas festiwalu występ Edyty Geppert został doceniony nagrodą im. Karola Musiała.

Rok później Edyta Geppert ponownie zawitała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Artystka wykonała wtedy utwór autorstwa Magdaleny Czapińskiej "Zamiast" (muzykę do niego skomponował Włodzimierz Korcz), który nie został pokazany ani w telewizji, ani w radiu ze względu na cenzurę. Z kolei na XXIII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 roku piosenkarka otrzymała nagrodę Grand Prix za utwór "Och życie, kocham cię nad życie". Autorem tekstu piosenki był Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Włodzimierz Korcz.

Festiwal w Opolu w 1986 roku nie był ostatnim występem Edyty Geppert na tej imprezie. 9 lat później, podczas XXXII edycji festiwalu, piosenkarka otrzymała nagrodę Grand Prix za dwa utwory - "Nie żałuję" (muzyka: Seweryn Krajewski, tekst: Agnieszka Osiecka) oraz "Idź w swoją stronę" (muzyka: Edward Dębicki, tekst: Jonasz Kofta). Dodatkowo, w 2014 roku, podczas LI Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, otrzymała Honorowy Złoty Mikrofon za całokształt twórczości.

Edyta Geppert oczarowuje publiczność swoim głosem podczas recitali. Piosenkarka nie zamyka się jednak na jeden gatunek muzyczny - w swojej karierze śpiewała także utwory rapowe, country, a nawet... heavymetalowe.

Wykonywane przez Edytę Geppert utwory jej fani nazywają "pilnie strzeżonymi skarbami polskiej kultury". Próżno szukać ich w rozgłośniach radiowych, czy telewizjach śniadaniowych. Sama artystka akceptuje ten stan rzeczy i nigdy nie przeszło jej przez myśl, by modyfikować repertuar zgodnie z gustem menedżerów czy szefów programowych rozmaitych stacji. "Pragnę śpiewać to, co lubię i tak jak lubię" - przekonywała wielokrotnie.

Edyta Geppert i jej życie prywatne

Wokalistka stara się unikać mediów i rzadko udziela wywiadów. Przyznała również niedawno, że sława bardzo jej ciążyła i szukała rozmaitych sposobów, by uniknąć konfrontacji z fanami. "Uciekałam albo nie przyznawałam się do siebie i mówiłam: 'Tak, jestem bardzo podobna do Edyty, wszyscy mi to mówią, ale to nie ja'" - powiedziała w wywiadzie dla "Vivy".

Do tego gwiazda zdecydowała się na dość szokujące wyznanie. Edyta Geppert nie przyjaźni się z kobietami. Dlaczego? "I broń mnie, Panie Boże, przed przyjaciółkami. Zakończyłam ten okres w wieku młodzieńczym. Uważam, że mężczyźni są lepszymi przyjaciółmi, lepiej i ciekawiej mi się z nimi rozmawia" - przyznała w "Vivie".

Dodatkowo artystka nie przepada za momentami, w których pojawiają się jakieś plotki na jej temat. "To, że piosenkarz ma jakąś popularność, nie znaczy, że powinien pokazywać się w każdej gazecie czy telewizji i wypowiadać się na każdy temat. Dla mnie najważniejsza była i jest moja pasja. Kocham śpiewać, a moje piosenki są częścią mnie. Bardzo dużo mówię nimi o sobie - o tym, co myślę o świecie, o ludziach, o otaczającej mnie rzeczywistości" - przekonywała.

Piosenkarka od prawie 40 lat tworzy z Piotrem Loretzem szczęśliwe małżeństwo. Para doczekała się syna Mieczysława urodzonego w 1988 roku.



Edyta Geppert - koncerty

W wywiadzie dla magazynu "Viva" Edyta Geppert przyznała również, że czasem bywa zmęczona próbami, koncertami i podpisywaniem płyt. Dodała, że tego rodzaju styl życia wymaga "końskiego zdrowia". "Dzisiaj jest dużo lepiej, ale bywam czasem zmęczona jazdą samochodem, potem próbą, koncertem i podpisywaniem płyt. Trzeba mieć końskie zdrowie, żeby to wytrzymać" - skomentowała. Ważną i pozytywną informacją dla fanów wokalistki jest fakt, że jeszcze nie zamierza kończyć swojej przygody ze sceną.

Gwiazda występuje teraz głównie z recitalem. Według organizatorów to "interpretatorski kunszt i niezwykła umiejętność budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone są z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, a nawet kabaretowymi - te ostatnie z tekstami klasyka gatunku - Mariana Hemara". Dodatkowo wokalistka jeździ po kraju wraz ze swoimi największymi przebojami, a także występuje z zespołem Vasie.

Edyta Geppert - najlepsze piosenki i albumy studyjne

Edyta Geppert w swojej karierze wydała wiele albumów studyjnych. "Nic nie muszę - 25 lecie" osiągnął status platynowej płyty. Z kolei złotem pokryły się albumy takie jak "Pamiętnik, czyli kocham cię życie" oraz "Śpiewam życie". Najnowsza płyta Edyty Geppert została wydana 14 listopada 2011 roku i nosi tytuł "Święta z bajki". Została przygotowana specjalnie pod kątem świąt Bożego Narodzenia.

Prawdopodobnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w wykonaniu Edyty Geppert jest "Szukaj mnie". Fani polskich filmów z pewnością kojarzą tę piosenkę z filmu Kogel-mogel z 1988 roku (reżyseria: Roman Załuski). Utwór "Szukaj mnie" przez pewien czas zajmował 2. pozycję na liście przebojów polskiego radia. Równie popularne było "Życie, kocham cię nad życie", które także piastowało 2. miejsce na liście przebojów.