Edyta Folwarska przekazała te informacje na swoich profilach w mediach społecznościowych.



"Tak mało ludzi we mnie wierzyło... Że uda mi się zekranizować swoją książkę... A dzisiaj padł pierwszy klaps na planie 'Pokusy'. Płakałam dziś już ze cztery razy i chyba tylko też cztery najbliższe osoby zadzwoniły do mnie, że nigdy we mnie nie zwątpiły na przekór wszystkim niedowiarkom" - napisała prezenterka Polo TV.

Za kamerą stanie reżyserka i wokalistka Maria Sadowska, która ma na koncie m.in. filmy "Dziewczyny z Dubaju" (przy którym pracowała z Dodą jako producentką) i "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".



Kim jest Edyta Folwarska?

Edyta Folwarska jest jedną z najbardziej znanych prezenterek Polo TV, najpopularniejszej muzycznej stacji w Polsce. Prowadzi m.in. program "Disco Weekend z Blondi". Współprowadziła Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie. Pojawiła się w filmach swojego przyjaciela Patryka Vegi "Kobiety mafii" i "Botoks". Zagrała też w teledysku discopolowej grupy Kordian - "Ja nie jestem milionerem".

Pozowała również w rozbieranej sesji dla "Playboya".



Edyta Folwarska ma na koncie książkę "Zbiór miłości niechcianych" i jej kontynuację "Wszyscy moi mężczyźni". W walentynki 2021 r. do sprzedaży trafiła jej powieść "Pokusa", która rozpoczęła cykl książek Pink Book. Później wydała "Kochankę", "Noc w Wenecji", "Stewardesę" i "Zdradzaną".