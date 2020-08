Edyta Bartosiewicz po metamorfozie! "Zdecydowanie na plus"

Edyta Bartosiewicz zaskoczyła wszystkich metamorfozą. Pokazała się w nowej fryzurze, a fani nie szczędzili komplementów.

Edyta Bartosiewicz jest cenioną polską piosenkarką /fot. Andrzej Iwanczuk / Reporter

Edyta Bartosiewicz jest kilkukrotną laureatką Fryderyka - nagrody polskiego przemysłu fonograficznego.

Jak dotąd, jej albumy sprzedały się w łącznym nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a kilkanaście utworów m.in.: "Tatuaż", "Sen", "Jenny" czy "Skłamałam" weszło do kanonu polskiej piosenki.



Po sukcesach i intensywnej karierze w latach 90. Edyta Bartosiewicz zamilkła na lata. Przerwa w nagrywaniu nowych utworów i koncertowaniu trwała 14 lat i skończyła się w 2013 roku, kiedy artystka wydała album "Renovatio". Rok później pojawiła się kolejna płyta - "Love & more". Dyskografię zamyka wydany w 2020 roku "Ten moment".



Fani wciąż czekają na nowe wiadomości o gwiazdy. Tym razem zaskoczyła ich metamorfozą. Pokazała się na Instagramie w nowej odsłonie. "Świeży fryz, wprost spod nożyczek" - napisała.



Zmiana przypadła do gustu internautom. "Super fryz", "Zmiana zdecydowanie na plus. Bardzo mi się podoba. Widać, że fryzjer to profesjonalista, super" - oceniali w komentarzach.



Edyta Bartosiewicz świętuje 55. urodziny 1 / 12 Edyta Bartosiewicz urodziła się w Warszawie w 1965 roku. Różne źródła podają 1966 jako rok urodzenia piosenkarki jednak 11 stycznia 1965 r. potwierdzono skanem jej dowodu osobistego. Dzieciństwo spędziła na ulicy Wolskiej 113. Już w wieku 10 lat rozpoczęła samodzielną naukę gry na gitarze. Zaczęła tworzyć pierwsze piosenki. Następnie uczyła się w liceum im. Kopernika, trenowała łyżwiarstwo szybkie i siatkówkę. Po skończeniu liceum, podporządkowała się presji rodziców i podjęła studia na SGPiS w Warszawie. Źródło: East News Autor: GRIESSGRABER udostępnij