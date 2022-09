Edward Hulewicz nie żyje. Miał 84 lata

Edward Hulewicz karierę zaczynał w połowie lat 60. jako wokalista grupy Tarpany, która wówczas stawiana była w jednym rzędzie z Czerwonymi Gitarami i Trubadurami.

Edward Hulewicz kilkakrotnie występował na festiwalach w Opolu w konkursach. W połowie lat 80. wyjechał do USA, sporadycznie przyjeżdżając do Polski. Na stałe do ojczyzny wrócił w 2005 r. W 2015 r. nagrał nową wersję swojego wielkiego przeboju "Za zdrowie pań" w duecie z królem disco polo Zenkiem Martyniukiem z grupy Akcent.

Reklama

W 2019 roku ukazała się piosenka "Salsa Corazon", czyli wakacyjna propozycja Edwarda Hulewicza. Autorami nowego utworu byli Grażyna Orlińska (tekst - sprawdź! ) i Marcin Nierubiec (muzyka).

Clip Edward Hulewicz Salsa corazon

Edward Hulewicz w 2020 r. świętował 60-lecie pracy artystycznej. Otrzymał wówczas Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Piosenkarz od lat zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 4 września w hospicjum.

Wideo Edward Hulewicz - Za zdrowie Pań

Sprawdź słowa piosenki "Za zdrowie pań" w serwisie Teksciory.pl!

Opole 2021: Edward Hulewicz na scenie 1 / 5 Edward Hulewicz w Opolu wykonał utwór "Bo życie jedno mam", który był muzycznym motywem przewodnim serialu "Sanatorium miłości". Źródło: AKPA udostępnij