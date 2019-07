Ed Sheeran ujawnia kolejne duety. Posłuchaj "Blow" i "Best Part of Me"

W przyszły piątek (12 lipca) odbędzie się premiera płyty "No.6 Collaborations Project" Eda Sheerana. Brytyjczyk zaprezentował właśnie tekstowe wideo do kolejnych dwóch piosenek - "Blow" i "Best Part of Me".

Ed Sheeran ujawnił dwie nowe piosenki /Keith Mayhew/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

"W 2011 roku nagrałem EP-kę o tytule 'No.5 Collaborations Project'. Od tamtej pory zawsze chciałem stworzyć coś podobnego, więc podczas mojej ostatniej trasy koncertowej rozpocząłem projekt 'No.6'. Jestem ogromnym fanem wszystkich artystów, z którymi współpracowałem, to była świetna zabawa" - opowiada Ed Sheeran.

Clip Justin Bieber, Ed Sheeran I Don't Care

Pierwszym singlem był utwór "I Don't Care" z Justinem Bieberem. Nagranie od razu wspięło się na szczyt brytyjskiej listy przebojów i pozostało tam przez sześć tygodni z rzędu.

Liczba globalnych streamów przekroczyła 800 mln, a teledysk w ciągu półtora miesiąca zanotował ponad 165 mln odsłon.

Sheeran zaprezentował już klipy do kolejnych singli - "Cross Me" (gościnnie Chance the Rapper i PnB Rock) i "Beautiful People" z Khaledem.

Clip Ed Sheeran Cross Me (feat. Chance The Rapper & PnB Rock) [Lyric Video]

Teraz do sieci trafiły tekstowe wideo do piosenek "Blow" z udziałem Bruno Marsa i Chrisa Stapletona oraz "Best Part of Me" (gościnnie YEBBA).

Clip Ed Sheeran BLOW (with Chris Stapleton & Bruno Mars) [Lyric Video]

Wspomniana YEBBA to amerykańska wokalistka, przez Sheerana zaliczona do jego ulubionych artystów młodego pokolenia. Ma już w dorobku nagrania u boku m.in. Marka Ronsona, Rudimental, Sama Smitha i A Tribe Called Quest.

Clip Ed Sheeran Best Part Of Me (feat. YEBBA) [Lyric Video]

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ed Sheeran opowiada o wypadku i pracy nad płytą Bauer UK

Oto szczegóły płyty "No.6 Collaborations Project":



1. "Beautiful People" feat. Khalid

2. "South of the Border" feat. Camila Cabello & Cardi B

3. "Cross Me" feat. Chance the Rapper and PnB Rock

4. "Take Me Back to London" feat. Stormzy

5. "Best Part of Me" feat. Yebba

6. "I Don't Care" with Justin Bieber

7. "Antisocial" with Travis Scott

8. "Remember the Name" feat. Eminem & 50 Cent

9. "Feels" feat. Young Thug & J Hus

10. "Put It All on Me" feat. Ella Mai

11. "Nothing on You" feat. Paulo Londra & Dave

12. "I Don't Want Your Money" feat. H.E.R

13. "1000 Nights" feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie

14. "Way to Break My Heart" feat. Skrillex

15. "Blow" with Bruno Mars & Chris Stapleton.