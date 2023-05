Rodzina zmarłego w 2003 roku Eda Townsenda oraz firma Structured Asset Sales, która nabyła część praw do "Let's Get It On" z 1973 r., twierdzą, że w nagrodzonej Grammy piosence "Thinking Out Loud" z płyty "X" (2014) skopiowano "melodię, rytm, harmonię, linię perkusji i basu, chórki, tempo, synkopy i zapętlenia" z przeboju śpiewanego przez Marvina Gaye'a .

Przez dłuższy czas trwały pozasądowe negocjacje obiema stronami, nie przyniosły one jednak rezultatów. Dlatego to, kto ma rację, rozstrzygnie sąd federalny w Nowym Jorku. Sprawę poprowadzi 95-letni sędzia, Louis Stanton.

Clip Ed Sheeran Thinking Out Loud

Przed sądem zeznania złożył sam Ed Sheeran , który powiedział, że jeśli zostanie uznany winnym plagiatu, to zrezygnuje z muzyki, a same zarzuty nazwał "obraźliwymi". 32-latek zdecydowanie zaprzeczył, że zapożyczył sobie fragmenty "Let's Get It On" przy tworzeniu "Thinking Out Loud".

"Uważam, że to naprawdę obraźliwe, kiedy poświęcasz całe swoje życie na bycie wykonawcą i autorem piosenek, a ktoś to umniejsza" - powiedział Sheeran.

W pozwie rodzina Townsenda i Structured Asset Sales domaga się 100 mln dolarów. Ich prawnicy zaprezentowali nagranie koncertowe, w którym Sheeran połączył "Thinking Out Loud" z "Let's Get It On".

Sam wokalista podkreśla, że on i wielu innych wykonawców często prezentuje tego typu mashupy, a z "Thinking Out Loud" łączył m.in. "Crazy in Love" Van Morrisona i "I Will Always Love You" Dolly Parton. "Wiele piosenek ma podobne akordy. Możesz zacząć od 'Let It Be', przejść do 'No Woman No Cry' i wrócić z powrotem" - argumentował w sądzie Sheeran.

Wideo Ed Sheeran - I Will Always Love You/Thinking Out Loud @ Le Bataclan, Paris 27/11/14

"Szczerze mówiąc, gdybym zrobił to, o co jestem oskarżony, byłbym kompletnym idiotą, stojąc przed 20 tysiącami ludzi i to robiąc" - odpowiedział na zaprezentowane wideo z mashupem.



Adwokaci piosenkarza w dokumentach sądowych odpierają zarzuty drugiej strony, podkreślając, że "Thinking Out Loud" odwołuje się do podstaw komponowania muzyki popularnej, co jest własnością publiczną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ed Sheeran opowiada o wypadku i pracy nad płytą Bauer UK

Sheeran zwrócił uwagę, że przy tworzeniu "Thinking Out Loud" inspirował się twórczością Van Morrisona. Zaprezentował sekwencję akordów, które pochodzą z utworów "Tupelo Honey" i "Crazy Love" irlandzkiego muzyka, a które według pozwu miał splagiatować z "Let's Get it On".

Dodajmy, że spadkobiercy Gaye'a stoczyli już jedną głośną batalię prawną, której przedmiotem była inna piosenka z jego repertuaru. Chodziło o podobieństwa między utworami "Got to give it up" i "Blurred Lines". Ostatecznie wykonawcy tego drugiego utworu - Robin Thicke i Pharrell Williams - musieli zapłacić rodzinie Gaye'a 5 mln dolarów.

Ed Sheeran też ma już doświadczenie w procesach o plagiat. Gdy muzyk Sami Switch stwierdził, że refren przeboju "Shape of You" łudząco przypomina jego utwór "O Why", rudowłosy piosenkarz skierował sprawę na drogę prawną, by uciąć spekulacje. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że sporny utwór plagiatem nie jest.