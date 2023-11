Szykuje się prawdziwa gratka dla najbardziej zagorzałych fanów Eda Sheerana. Już wkrótce będzie można wejść w posiadanie prywatnej odzieży artysty. Czterokrotny zdobywca nagrody Grammy przekazał 450 ubrań, które zostaną zlicytowane podczas trzech aukcji w serwisie eBay. Odbędą się one 16 i 26 listopada oraz 3 grudnia. Kolekcja piosenkarza obejmuje m.in. 20 swetrów, 11 par spodni, 14 czapek, 73 pary skarpet i aż 149 par bokserek.

Cena wywoławcza każdego egzemplarza wynosi 9,99 funta. Organizatorzy aukcji podkreślają, że dostarczona odzież zostanie sprzedana "w pierwotnym stanie", co oznacza, że nie będzie uprzednio prana ani prasowana.

Zyski z wszystkich trzech aukcji trafią na konto East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), organizacji charytatywnej działającej w Norfolk, Cambridgeshire, Essex oraz Suffolk - hrabstwie, w którym dorastał Sheeran. Misją placówki jest zapewnianie niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży, które zmagają się z zagrażającymi życiu chorobami. Od 2014 roku muzyk pełni funkcje ambasadora organizacji. "To niezwykły gest ze strony Eda. Dzięki jego hojności uda nam się zebrać tysiące funtów dla rodzin potrzebujących wsparcia. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za możliwość polepszenia opieki, jaką zapewniamy lokalnym dzieciom i ich bliskim" - powiedział w oświadczeniu Kevin Clements, dyrektor ds. pozyskiwania funduszy w EACH.

Sheeran już raz przekazał swoje ubrania na aukcję organizowaną przez East Anglia’s Children’s Hospices. Było to w roku 2014 roku i zyski wyniosły wówczas 7,5 tys. funtów. Organizatorzy mają nadzieję poprawić ten wynik. "Ed ma fanów na całym świecie, a ta darowizna z pewnością wywoła spore zamieszanie. Obserwowanie tego, jak sprawy się potoczą, będzie dla nas niezwykle ekscytujące" - twierdzi Kevin Clements.

Sheeran, który jest jednym z najlepiej zarabiających muzyków na świecie, od lat angażuje się w działalność dobroczynną. Trzy lata temu podarował milion funtów organizacjom filantropijnym działającym w jego rodzinnych stronach. W zeszłym roku natomiast przekazał na licytację pamiątki z dzieciństwa i rękopisy tekstów swoich utworów. Zyski pomogły sfinansować przebudowę placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami.

Ed Sheeran przyznał, że nie dbał o swoich fanów

W lutym b.r. na swoim instagramowym koncie, gdzie obserwuje go 46 mln fanów, Ed Sheeran opublikował wideo, w którym mówi, że "tak naprawdę nie miał ochoty być online", gdy doświadczał "pewnych zawirowań" w życiu osobistym.

"Zdaję sobie sprawę, że nie byłem tak zaangażowany w moje media społecznościowe w ciągu ostatnich kilku lat. A rzeczy, które zostały opublikowane na tym koncie, mogły być nieco nudne. I przepraszam, to moja wina" - stwierdził wprost gigant piosenki.



Co prawda nie wyjaśnił, co było bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy, jednak dał do zrozumienia, że... po prostu nie miał na to ochoty. "Klip ten publikuję dlatego, że jestem całkowicie szczery, miałem pewne burzliwe przejścia, a po prostu nie chciałem udawać kogoś, kim nie jestem".

Przyznał, że na szczęście te zawirowania są już za nim, więc zamierza regularnie bawić swoich fanów zwariowanymi komunikatami i filmikami - dziś możemy stwierdzić, że po takim czasie rzeczywiście Ed Sheeran stara się być aktywny i utrzymuje kontakt ze swoimi odbiorcami.