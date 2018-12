Po ostatnich koncertach w Polsce nasz kraj najwidoczniej przypadł do gustu Edowi Sheeranowi tak bardzo, że ten postanowił tu wrócić na urlop. Kiedy brytyjski gwiazdor pochwalił się na Instagramie zdjęciami z Polski, fani od razu rozpoznali, co to za miejsce. Gdzie można było spotkać Sheerana?

Ed Sheeran wypoczywał w Polsce /Jemal Countess /Getty Images

Ed Sheeran 9 listopada zakończył amerykańską część światowej trasy koncertowej "Divide Tour". Kolejny etap rozpocznie się 13 lutego 2019 roku.

Reklama

Wokalista na swoim profilu na Instagramie opublikował ostatnio kilka zdjęć z urlopu. Czujni internauci wypatrzyli, że gwiazdor wypoczywał w Polsce.

Na jednym ze zdjęć daje się rozpoznać Zamek Czocha, który znajduje się w miejscowości Sucha, niedaleko granicy z Czechami.

Clip Ed Sheeran Castle On The Hill

To jednak nie jedyne miejsce, które Sheeran w naszym kraju już odwiedził. Zanim wyruszył na Dolny Śląsk, odwiedził krakowski Stary Kleparz. Tam zaopatrzył się w polskie wino. Ed najwyraźniej musi być dużym entuzjastą polskich trunków - przypomnijmy, że w teledysku do piosenki "Castle on the Hill" Sheeran popijał nasze Tyskie.

Z brytyjskim piosenkarzem do Polski przyjechał również jego fotograf, Zakary Walters. Na profilach obu panów na Instagramie można zobaczyć obszerną relację z urlopu w Polsce. Część zdjęć została wykonana nad rzeką Kwisą w województwie dolnośląskim.

"Pośrodku niczego" - tak jedną z fotografii podpisał Sheeran. Na innym zdjęciu fani rozpoznali natomiast jeden z lubańskich klubów.

Na jeszcze innej fotografii piosenkarz pozuje zaś ze swoim fotografem, wygłupiając się pośrodku polskiego lasu. "Teraz jesteś czarodziejem, Frodo" - zażartował Sheeran, który jest zresztą autorem hitu "I See Fire" z filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga".

Clip Ed Sheeran I See Fire

Wideo Ed Sheeran organizuje konkurs. Można wygrać lekcje nauki gry na gitarze z wokalistą (Cover Video/x-news)

Przypomnijmy, że Brytyjczyk 11 i 12 sierpnia wystąpił w Polsce. Zobacz zdjęcia z jego koncertu na PGE Narodowym: