Dziwna Wiosna z albumem "Duchy.Disco"! Sprawdź singel "Bez sensu"

Dużo rock and rolla w piosenkach takich jak singlowe "Ogień" i "Płonę, płonę", kosmiczne, trwające kilkanaście minut przestrzenie w "Odolanach", wzruszające, niemal filmowe ballady jak "Bez sensu" i "Śnieg", wściekła energia "Lata miłości", zaskakujący mrok "Chłopców" - to właśnie "Duchy.Disco". "Ta płyta to muzyczny borderline. Cała jest zbudowana na przeciwieństwach i skrajnościach. Od melancholii i nostalgii po wściekłość. Każdy numer na tej płycie może być soundtrackiem do jakiegoś momentu w twoim życiu, zabrać cię w twoje własne miejsca, tęsknoty i marzenia. Piękne, smutne, nostalgiczne. Do ludzi i do duchów" - głosi opis płyty.

"Ta płyta to podróż przez różne końce świata. Prywatne, miłosne, używkowe. I przez nowe początki. To historie o duchach, o radzeniu sobie ze stratą, o szukaniu samego siebie. O marzeniach, o seksie, o potworach w głowie. O szaleństwie. Ale też o nadziei, o wkur**eniu. Chcemy zabrać ludzi w podróż. Powiedzieć im: je**ć muzykę, która nie angażuje, nie porywa, nie łapie w pułapkę, nie wchodzi wam do głów i do serc. Rock and roll nie musi polegać na odgrzewaniu schematu typa z gitarką. Wciąż może być wyprawą w nieznane. My się w to nieznane wyprawiliśmy i chcemy zabrać was ze sobą" - tłumaczy wokalista zespołu, Dawid Karpiuk.

Produkcją płyty zajęli się Dawid Karpiuk i basista Wojtek Traczyk. Wojtek dał "Duchom.Disco" swoją dziwność, swoją kompletnie niepowtarzalną muzyczną wyobraźnię. Zderzyli się ze sobą, jeszcze bardziej niż przy pierwszej płycie, wychodząc, czasem bardzo daleko, poza strefę komfortu. "Postanowiliśmy olać oczekiwania, presję drugiej płyty i wszystkie te rzeczy. Weszliśmy do jaskini na długi, długi czas i nie wyleźliśmy z niej, dopóki Marcin Bors nie zrobił mastera" - opowiadają.

"Duchy.Disco" to także początek współpracy Dziwnej Wiosny z Marcinem Borsem. "Marcin jest czarownikiem. To jest gość, który muzykę czuje całym ciałem, słyszy nawet częstotliwości, o których nikt inny nie wie. Dodaje do muzyki składnik X, którego się nie da opisać, nie da się nazwać. Ale on jest obecny w każdym momencie" - mówi Karpiuk.

"Bez sensu" to szósty singel z płyty "Duchy.Disco". "To piosenka o stracie i o nienasyceniu. O tym, że jaki to ma sens, jeśli na końcu i tak pomyślicie sobie: za mało. Za mało nim się skończyło. Ale też o nadziei. Może to na tym właśnie polega - wciąż chcieć więcej, mimo że im więcej masz, tym więcej musisz stracić. I nie, to nie jest o hajsie" - komentuje zespół.