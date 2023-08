Dust Bolt z kontraktem na nową płytę. Sprawdź singel "I Witness"

Pierwszym owocem współpracy thrashmetalowców z Dust Bolt z wytwórnią z Hamburga będzie płyta "Sound & Fury". Pierwszy od pięciu lat album Niemców trafi jednak do sprzedaży dopiero 23 lutego 2024 roku. Wcześniej zespół związany był z austriacką Napalm Records.



Nowy materiał Dust Bolt nagrywano w studiach w Berlinie i Monachium. Jego produkcją zajęli się Lenny Breuss, grający na gitarze wokalista i lider grupy, oraz Ferdinand Dankesreiter. Za miks i mastering odpowiada Moritz Enders. "Sound & Fury" to także pierwszy album formacji z udziałem nowego basisty Toma Liebinga.



Dust Bolt opublikowali właśnie singel "I Witness", zapowiedź przyszłorocznej premiery nowego longplaya. Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Dust Bolt I Witness

Na płycie "Sound & Fury" znajdziemy 11 utworów. Oto ich lista:

1. "Leave Nothing Behind"

2. "I Witness"

3. "I am The One"

4. "New Flame"

5. "Burning Pieces"

6. "Sound And Fury"

7. "Love & Reality"

8. "Bluedeep"

9. "Disco Nnection"

10. "You Make Me Feel (Nothing)"

11. "Feel The Storm"

12. "Little Stone".