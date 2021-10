Wszystkie posty na Instagramie Duffy, to podobne do siebie grafiki z hasłami tytułowymi, takimi jak "Cześć", "Miłość", "Słońce", "Muzyka" i krótkim opisem pod nimi. W pierwszym poście napisała, że jest lekko zestresowana dzieleniem się swoimi myślami i nie wie, czy wrzucanie treści będzie stałe, ale postara się to robić. Postów na tę chwilę jest 12 i pojawiają się regularnie.

Karta Miłość głosiła: "Miłość jest tym, kim jesteś. Pozwól sobie być".

Wdzięczność, zawierała opis: "Większość problemów można załagodzić wdzięcznością za coś".

W lutym 2020 roku Duffy zaskoczyła fanów, opisując na swoim zweryfikowanym koncie na Instagramie swoją gehennę i powód, dla którego "zniknęła" z oczu opinii publicznej na lata.

"Możecie sobie wyobrazić, ile razy myślałam, aby o tym napisać. (...) Nie jestem do końca pewna, czy to odpowiedni czas, ale czuję, że to pozwoli mi się wyzwolić. Wielu z was ostatnio zastanawiało się, gdzie zniknęłam.



Jeden z dziennikarzy odnalazł mnie, skontaktował się ze mną, a ja opowiedziałam mu o wszystkim minionego lata. Był uprzejmy i poczułam, że w końcu mogę mówić. Prawda wygląda tak, że byłam gwałcona, odurzana i przetrzymywana wbrew własnej woli przez kilka dni" - pisała wtedy piosenkarka, dodając, że obecnie jest bezpieczna i wszystko jest w porządku.

"Dochodzenie do siebie zabrało sporo czasu. Nie ma łatwego sposobu na mówienie o tym. Ale mogę wam zdradzić, że przez ostatnią dekadę tysiące dni poświęciłam na to, aby światło wróciło do mojego serca i w końcu się udało. Zastanawiacie się, czemu nie wykorzystałam swojego głosu, aby wyrazić ból. Nie chciałam, aby świat zobaczył rozpacz w moich oczach. Zapytałam się, jak mogę śpiewać, skoro moje serce jest złamane. Czekałam więc, aż będzie lepiej" - wyjaśniła Duffy.