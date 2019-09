Dua Lipa zaprasza na imprezę. Kiedy nowa płyta?

Wokalistka pochodzenia kosowskiego należy do najjaśniej świecących gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej, a jej charakterystyczny, ochrypły głos pokochały miliony fanów. Dua Lipa, autorka takich hitów, jak "New Rules" czy "One Kiss", na nowej płycie zaprezentuje utwory inspirowane brzmieniami disco.

Dua Lipa pracuje nad nową płytą /Neil Mockford/GC Images /Getty Images

"Całą płytę można przetańczyć, są na niej elementy nostalgiczne, ale to po prostu impreza" - zapewnia brytyjska gwiazda pop Dua Lipa.



Wideo Dua Lipa: Dużo pracuję, żeby wypuścić coś nowego przed końcem roku (Associated Press/x-news)

Wokalistka pracuje nad płytą z pomocą Pharrella Williamsa. Dzieło ma odbiegać stylistycznie od jej debiutu. Zaskoczonym nowym brzmieniem fanom Dua Lipa odpowiada, że jej zdaniem, większym ryzykiem zawodowym byłoby, gdyby pozostała przy dotychczasowym stylu...



Dua Lipa umiejętnie dobiera współpracowników, dlatego usłyszeliśmy ją w udanych piosenkach podpisanych przez Martina Garriksa i Seana Paula.

Wokalistka mówiła, że chciałaby wypuścić nowy materiał jeszcze w 2019 r.



Swoją pozycję zbudowała płytą "Dua Lipa", która przyniosła jej szereg nagród, m.in. NME Award dla Najlepszej Nowej Artystki; MTV Europe Award dla Najlepszego Nowego Wykonawcy, a "New Rules" zgarnęło wyróżnienia dla singla (BBC) oraz klipu (ponownie MTV).

24-latka wystąpiła też przed finałem Ligi Mistrzów w 2018 r. w Kijowie. Ostatnio nagrała piosenkę na potrzeby filmu "Alita: Battle Angel".

Według doniesień mediów, Dua Lipa ma nakręcić klip do piosenki, która znajdzie się w nowym Bondzie. Jeszcze w 2018 r. wokalistka była pytana o to czy zaśpiewa piosenkę do 25. Bonda. "Z przyjemnością bym zaśpiewała - miała wówczas powiedzieć. - Ale jeszcze nie dostałam takiej propozycji" - dodała.

Dua Lipa to brytyjska wokalistka, autorka tekstów piosenek i modelka pochodzenia kosowsko-albańskiego. Karierę rozpoczęła w wieku czternastu lat, gdy wrzucała covery słynnych artystów do serwisu YouTube. W 2015 r. podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Group, później wydała swój pierwszy singel. Ojciec wokalistki, Dukagjin Lipa, jest wokalistą zespołu rockowego ODA, który - jak twierdzi Dua - jest dla niej największą inspiracją.



Jej znakiem rozpoznawczym jest mocny głos o nietuzinkowej barwie - lekko ochrypłej i ciepłej, za który pokochały ją miliony słuchaczy. Fani gwiazdy pozostają także pod wrażeniem tekstów jej piosenek, które doceniają za szczery, bezpretensjonalny przekaz. Dua Lipa najczęściej w swoich utworach porusza tematy oscylujące wokół miłości i związków, skupiając się jednak na trudnych emocjach. "Taniec we łzach" - tak sama artystka określa muzykę, którą tworzy.

Co istotne, jej utwory bardzo często stanowią swego rodzaju feministyczną pochwałę kobiecej niezależności - kobieta według Lipy jest bowiem świadoma swojej wartości i zawsze znajduje w sobie siłę, by uleczyć złamane serce. Samą siebie brytyjska wokalistka określa jako niepoprawną romantyczkę wierzącą w miłość idealną, której przykładem, jak zwykła podkreślać w wywiadach, był dlań związek jej rodziców. Znamienne jest także nadane jej przez babcię imię, którego niegdyś nie znosiła, a dziś jest z niego dumna. "Dua" w języku albańskim oznacza bowiem "miłość".

Prywatnie Lipa od czerwca tego roku spotyka się z amerykańskim modelem Anwarem Hadidem (jego siostrami są modelki Gigi i Bella Hadid). Wcześniej (2015-2019) jej partnerem był brytyjski szef kuchni Isaac Carew.



