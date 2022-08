"Wspólnie ze swoim zespołem postanowiłam zrobić mały eksperyment i w oczekiwaniu na drugi sezon podcastu, postanowiliśmy uruchomić trzyczęściową letnią serię wyjątkowych odcinków. Pierwszy odcinek zadebiutuje już w piątek, poprowadzę w nim zajęcia jogi i podzielę się wiedzą i doświadczeniem, które zgłębiałam z moją nauczycielką jogi Anabellą Landą" - napisała na swoim Instagramie Dua Lipa, a jednocześnie zachęciła swoich fanów do dołączenia do wspólnych ćwiczeń.

Dua Lipa nauczycielką jogi? Gwiazda poprowadzi internetowe zajęcia

Ci, których skusi ta zachęta, maja szansę sporo się nauczyć. Dua Lipa już nie raz pokazała, że przez lata do perfekcji opanowała wiele ćwiczeń, jak chociażby stanie na głowie. A pytana o swój sposób na smukłą sylwetkę w wywiadach, podkreślała, że wygląd i kondycję zawdzięcza krótkim intensywnym treningom HIIT, uprawianiu boksu, pilatesu i właśnie jodze. Wyznała też, że w każdą podróż zabiera matę do jogi. W jej przypadku nie jest to jednak tylko sposób na utrzymanie sprawności, ale też metodą na wyciszenie się i ukojenie stresów.

Nad całym procesem czuwa wspomniana już Anabella Landa, lepiej znaną jako Annie Moves. Trenerka często podróżuje z Lipą, gdy ta przez kilka miesięcy koncertuje.

"Joga to nie tylko kwestia fizyczności. Wciąż panuje wokół niej wiele mylnych przekonań, że jeśli ktoś nie jest wystarczająco elastyczny nie może jej ćwiczyć. Z pełnym przekonaniem mówię, że joga jest dla każdego. Taka praktyka jest korzystna dla wszystkich i dla wszystkich powinna być dostępna. Spróbuj, w najgorszym wypadku po prostu ćwiczenia ci się nie spodobają, w najlepszym, zmienisz swoje życie" - zachęcała jakiś czas temu w rozmowie z "Vogue" Landa.

Ćwiczenia z Duą Lipą wielu z jej fanów na pewno się jednak spodobają.

