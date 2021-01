Dress The Dead idą na noże

"Knives Out" - to właśnie opublikowany, nowy singel kalifornijskiej grupy Dress The Dead.

Zespół Dress The Dead wydał nowy singel /materiały prasowe

Zespół z Oakland podpisał w grudniu 2020 roku kontrakt z Blood Blast, cyfrowym odgałęzieniem Nuclear Blast Records.

"Knives Out" to pierwszy z serii utworów, które Dress The Dead będą wypuszczać przez najbliższe osiem miesięcy (jedna kompozycja co miesiąc). W sierpniu, po opublikowaniu ostatniego numeru, całość zostanie wydana w formie dużego albumu.

Przypomnijmy, że powstały w 2016 roku Dress The Dead to formacja stworzona z inicjatywy gitarzysty Craiga Locicero i perkusisty Marka Hernandeza, byłych członków Forbidden. W składzie figurują także gitarzysta Mikey Rowan (Insolence) i basista James Walker (Manmade God).

Początkowo frontmanem Dress The Dead był znany niegdyś ze szwedzkiego The Haunted wokalista Peter Dolving, którego miejsce w 2018 roku zajęła - śpiewaczka teatralna i aktorka - Kayla Dixon.

Z singlem "Knives Out" Dress The Dead możecie się zapoznać poniżej: