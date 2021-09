Dream Theater: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Wiosną 2022 r. Dream Theater ruszy w europejską trasę koncertową, która obejmie także Polskę.

Amerykanie promować będą swoją 15. studyjną płytę "A View From The Top Of The World". Nowy album ukaże się 22 października.

Polski koncert zespołu odbędzie się 24 maja 2022 roku w Tauron Arenie w Krakowie. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w najbliższy piątek, 3 września, o godzinie 10.

Dream Theater - koncert w Polsce. Ceny biletów:

Bilety: 189-299 zł - przedsprzedaż, 210-320 zł - w dniu koncertu.

Pandemia koronawirusa złapała grupę Dream Theater w trakcie wyprzedanej trasy, podczas której grupa świętowała 20-lecie przełomowego albumu "Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory" i promowała nową płytę "Distance Over Time" (zespół zdążył zagrać w lutym 2020 r. w Hali Orbita we Wrocławiu).

Przymusową przerwę muzycy wykorzystali na budowę DTHQ - centrali będącej połączeniem studia nagraniowego, sali prób, miejsca twórczych narad i składowania sprzętu.

Przebywający w swoim domu w Kanadzie wokalista James LaBrie z pozostałymi muzykami w USA łączył się za pomocą internetowych komunikatorów. W marcu 2021 r. przyleciał do Nowego Jorku i po niezbędnej kwarantannie zarejestrował swoje wokale w towarzystwie gitarzysty Johna Petrucciego.

"Wiemy, że nie możemy zawieść naszych fanów, więc za każdym razem staramy się jeszcze bardziej" - podkreśla Petrucci.

Efektem sesji jest nowa płyta "A View from the Top of the World", która ukaże się 22 października.

Oto program nowego albumu Dream Theater:



1. "The Alien"

2. "Answering The Call"

3. "Invisible Monster"

4. "Sleeping Giant"

5. "Transcending Time"

6. "Awaken The Master"

7. "A View From The Top Of The World".

Grupa w listopadzie 2020 r. zaprezentowała koncertowe wydawnictwo "Distant Memories".