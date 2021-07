Dream Theater: Kiedy premiera nowej płyty "A View from the Top of the World"?

Pandemia koronawirusa złapała grupę Dream Theater w trakcie wyprzedanej trasy, podczas której grupa świętowała 20-lecie przełomowego albumu "Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory" i promowała nową płytę "Distance Over Time" (zespół zdążył zagrać w lutym 2020 r. w Hali Orbita we Wrocławiu).

Przymusową przerwę muzycy wykorzystali na budowę DTHQ - centrali będącej połączeniem studia nagraniowego, sali prób, miejsca twórczych narad i składowania sprzętu.

Przebywający w swoim domu w Kanadzie wokalista James LaBrie z pozostałymi muzykami w USA łączył się za pomocą internetowych komunikatorów. W marcu 2021 r. przyleciał do Nowego Jorku i po niezbędnej kwarantannie zarejestrował swoje wokale w towarzystwie gitarzysty Johna Petrucciego.

"Wiemy, że nie możemy zawieść naszych fanów, więc za każdym razem staramy się jeszcze bardziej" - podkreśla Petrucci.

Efektem sesji jest nowa płyta "A View from the Top of the World", która ukaże się 22 października.

Oto program nowego albumu Dream Theater:



1. "The Alien"

2. "Answering The Call"

3. "Invisible Monster"

4. "Sleeping Giant"

5. "Transcending Time"

6. "Awaken The Master"

7. "A View From The Top Of The World".

Grupa w listopadzie 2020 r. zaprezentowała koncertowe wydawnictwo "Distant Memories".