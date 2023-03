Dramat muzyczny "Irena": Historia o kobiecie, która zdecydowała się walczyć

"Gdy rozpętało się piekło II wojny światowej, Irena Sendlerowa miała zaledwie 29 lat. Już wtedy aktywnie działała na rzecz najsłabszych, pielęgnując wartości, które przekazał jej ojciec. Wiedziała, że nie może pozostać bezczynną, że musi działać. Stawiając na szali swoje marzenia, każdego dnia narażała się na śmierć, niosąc pomoc żydowskim dzieciom. Organizowała im fałszywe metryki, dbała o stałą pomoc materialną i lekarską, umieszczała u zaufanych polskich rodzin, w klasztorach i zakładach opiekuńczych. Wraz z grupą bohaterek i bohaterów, umożliwiła ucieczkę z getta kilkuset dzieciom, za co uhonorowana została tytułem Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.

Chcielibyśmy napisać, że to historia, która już nigdy nie wróci. Że to czas, który minął. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują jednak, że niczego nie można być pewnym, a już na pewno nie tego, że to, co było, nigdy nie stanie się tym, co jest. Że oni nie staną się nami... Trudno więc nie zadawać sobie tego pytania - co my zrobilibyśmy na ich miejscu, na jej miejscu?" - zapowiadają organizatorzy.

Warszawska premiera spektaklu wpisuje się w symbolikę przypadającego dzień wcześniej Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką oraz tegorocznej 80. Rocznicy Powstania w getcie warszawskim.

Wideo IRENA / Teatr Muzyczny w Poznaniu / trailer

Produkcja powstała z udziałem polskich oraz amerykańskich twórców i realizatorów: scenariusz stworzyli Mary Skinner i Mark Campbell - laureat Pulitzera i Grammy, muzykę skomponował Włodek Pawlik - polski laureat Grammy, a dramat wyreżyserował dziekan Wydziału Teatru, Tańca i Telewizji Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles - Brian Kite.